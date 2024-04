Rahm sufre para pasar el corte y ve la segunda chaqueta como un imposible

El golfista español Jon Rahm se aferró al fin de semana en el Masters de Augusta pero con muy pocas opciones de estar en la pelea por defender la chaqueta verde que se enfundó el año pasado, con un +5 en total, a once golpes del trío que comanda la tabla. El viento volvió a defender el mítico recorrido de Georgia, como en el estreno del jueves, un campo ya de por sí con mil trampas. Las fuertes rachas de viento hicieron una escabechina que dejó sólo 14 jugadores bajo el par del Augusta National y un corte en +6.

De madrugada tocó terminar los primeros 18 a un buen puñado de golfistas que no lo pudieron hacer el jueves por falta de luz, entre ellos un Tiger Woods que empezó frío, como la mañana. Después, la segunda jornada se confirmó de supervivencia, aunque por arriba no perdieron su sitio Bryson DeChambeau, Scottie Scheffler ni Max Homa.

At the conclusion of Masters Friday, three competitors hold a share of the lead. Max Homa and Nicolai Højgaard offer thoughts about the Tournament up to this point. #themasters