Rafa Nadal volverá a la competición en el Open de Australia

Este martes por la noche, el director del torneo del Open de Australia Craig Tiley confirmó que Rafa Nadal volverá a competir en el Open de Australia en 2024: "Podemos revelar en exclusiva aquí que Rafael Nadal volverá. Ha estado fuera la mayor parte del año y, al hablar con él durante los últimos días, confirmó que regresará, lo cual nos entusiasma mucho. Eso es genial".





El tenista español ha jugado solo cuatro partidos en 2023: dos en la United Cup y dos en el Open de Australia, donde cayó en la segunda ronda.

Rafa Nadal lleva casi todo el año de baja a causa de la lesión en el psoas iliaco que se produjo este durante su partido de la segunda ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald. "Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión de grado 2 en el psoas iliaco de mi pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria. Tiempo normal de recuperación de 6 a 8 semanas", confirmó el balear en su cuenta oficial de 'Twitter'.

Cerca de la retirada

El exnúmero uno del mundo dijo en septiembre que el 2024 "posiblemente" sea su último año, pero no lo sabe a ciencia cierta. "Creo que hay muchas posibilidades de que sí porque veo como está mi cuerpo, pero como esté dentro de cuatro meses no lo sé, siempre estoy abierto a lo que pueda deparar el futuro", puntualizó.

Nadal ya dijo en ese momento que tenía "claro" cual sería su calendario en caso de volver a jugar porque "la forma de encarar el año cambia si tienes unos objetivos u otro" y que puede depender si no se recupera de la lesión de la cadera o que si le permite competir que no se ilusione "al cien por cien" por no tener "opción de nada". "¿Y si de repente estoy perfecto y mi cuerpo se recupera y me siento con energía para continuar? Mi físico y mi cabeza me dirán que es lo que me permiten", agregó.

Sobre sus éxitos, no escondió que "sin ninguna duda" le habría gustado "ser el tenista con más 'Grand Slams'", pero que "para nada" este objetivo "ha sido obsesión o una frustración". "Con 22 'grandes' sí que se puede vivir frustrado y en este sentido creo que para Djokovic hubiera sido más frustrante no conseguirlo y por eso quizá lo ha conseguido, ha llevado esa ambición al máximo. Mi ambición ha sido sana y me ha permitido ver las cosas en perspectiva y no cabrearme más de la cuenta"