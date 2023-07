¿Quién es Fermín López? El sorpresón del Barça en El Clásico: "Esto es un sueño"

Fermín López, fantástico con un tanto y una asistencia para el Barcelona en el amistoso en Dallas (EE.UU.) que se llevó por 3-0 ante el Real Madrid, aseguró este sábado que está viviendo "un sueño" y que le pegó "con el alma" en su espléndido golazo.

"La verdad es que para mí es un sueño, aún no me lo creo. Estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. Es pretemporada y aún queda mucho y estoy muy contento de ayudar al equipo", dijo el joven en zona mixta a la cadena TV3.

"He cogido el balón, he visto portería, he tirado para adelante, le he pegado con el alma y me ha salido bien", afirmó.

La noche mágica de Fermín López no se quedó ahí, ya que Xavi confirmó más adelante, en rueda de prensa, que quiere que se quede en el primer equipo esta temporada. Debutó

"Me gusta lo que veo de Fermín. Me gusta su desparpajo, que se atreve, que no tiene miedo, que pide el balón, que juega fácil y sencillo, que tiene último pase. Y hoy ha marcado la diferencia", aseguró el entrenador.

"Ha hecho un golazo con la zurda y ha dado una pase con la diestra. Es un futbolista que nos podría ayudar mucho de cara a la temporada" , añadió.

¿Quién es Fermín López? La pregunta que todo el mundo se hace

López también dijo que, celebrando el gol, se acordó de su familia y de su pueblo (El Campillo), a quienes quiso dedicar ese tanto. Fermín López, que juega de mediapunta, nació en la localidad onubense el 11 de mayo de 2003. Se formó en la cantera de su club local, El Campillo, hasta 2011, desde el cual acabó llegando a la cantera de un clásico como el Recreativo de Huelva. Más tarde, fichó por el Betis, hasta que en 2016 llama la atención del Barça, que le ficha para el Infantil A.

Fue en la temporada 2021-22 en la que brilló con luz propia en Can Barça, siendo una parte destacada de un Juvenil A que se proclama campeón de la Liga y la Copa de Campeones. De hecho, llegó a compartir equipo, brevemente, con Gavi, luciendo también el dorsal 10 en varios partidos de la Youth League.

Sus buenas actuaciones con el Juvenil culé hacen que la dirección deportiva del Barça lo mande cedido al Linares, de vuelta a Andalucía. Se sale con el conjunto andaluz, jugando 40 partidos, en los que marca 12 goles y da 4 asistencias.

Ahora, la pregunta ya no será "¿Quién es Fermín López?", sino qué techo tiene y si puede labrarse un hueco en el primer equipo del Barça.