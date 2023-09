El PSG 'renuncia' a Kang In Lee para evitar que tenga que cumplir el servicio militar

El surcoreano Kang In Lee 'deja' el Paris Saint-Germain para disputar los Juegos Asiáticos que comenzarán el próximo 23 de septiembre. Cuando el club parisino fichó al futbolista por 22 millones de euros, era conocedor de que debía dejarle disputar dichos juegos para evitar los 21 meses de servicio militar obligatorio que existen en Corea del Sur.

?????? | PSG a en effet autorisé Kang-in Lee à participer aux Jeux Asiatiques 2023. Kang-in Lee quittera Paris la semaine prochaine pour rejoindre l'équipe de Corée du Sud pour les Jeux Asiatiques.@Tanziloic | @FabrizioRomanopic.twitter.com/k7Xx7QtKTK — KANG-IN LEE (@KangInLee_FR) September 14, 2023

El ex del Mallorca no solo tendrá que disputarlos, sino que para poder volver a Francia y continuar su carrera futbolística, deberá ganarlos.Son, jugador del Tottenham vivió la misma situación en 2018 y consiguió alzarse con el trofeo que le permitió esquivar la 'mili' coreana. Solo la victoria o una medalla evitarán que Kang In Lee tenga que pasar casi dos años apartado de los terrenos de juego.

Su marcha le obligará a perderse los primeros partidos de la fase de grupos de la Champions League.