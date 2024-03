El primer ministro de Georgia pedirá restablecer a Topuria la ciudadanía georgiana

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, afirmó durante las últimas horas que pedirá a la presidenta del país, Salomé Zurabilishvili, que restablezca la ciudadanía georgiana al campeón mundial del peso pluma de la UFC, Ilia Topuria, que la perdió de manera automática al adquirir la española.

Kobajidze hizo este anuncio, según informaron a EFE en la oficina de prensa del Gobierno, al reunirse en la sede del Gobierno con Topuria, quien este lunes fue recibido como un héroe a su llegada a la capital georgiana.

Topuria se convirtió en el primer luchador georgiano en conquistar un título de la UFC tras derrotar por KO el pasado 18 de febrero al australiano Alexander Volkanovski en el Honda Center de Anaheim (California, EEUU), combate que fue seguido en pantallas gigantes en varios lugares de Tiflis.

Hijo de padres georgianos, nació en Halle, Alemania, y se mudó a Georgia a los siete años, donde comenzó a practicar lucha grecorromana en la escuela. A la edad de 15 años la familia se trasladó a vivir a Alicante, España, donde comenzó a practicar artes marciales mixtas.

"Me siento español", suele decir con regularidad, aunque cuando sale a combatir, suele llevar consigo las banderas tanto de España como la de Georgia.

