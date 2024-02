El primer día de Bryan Zaragoza en el Bayern y sus problemas con el idioma: "¿Cómo estás?

El extremo Bryan Zaragoza jugará hasta final de temporada en el Bayern de Múnich en calidad de cedido por el Granada, tras el acuerdo entre ambos clubes cerrado este jueves, informó el club rojiblanco.

Bryan ya firmó hace meses un contrato con el equipo alemán que será efectivo a partir del 1 de julio, pero en los últimos días el Bayern transmitió al Granada su deseo de hacerse con los servicios del jugador de forma inmediata. Los dos clubes volvieron a negociar y, con el beneplácito del futbolista, llegaron a un acuerdo para que Bryan juegue en el Bayern cedido hasta final de temporada, que será cuando pase a ser propiedad de los alemanes.

Este viernes el internacional español conoció a sus nuevos compañeros y realizó el primer entrenamiento con ellos. En unas imágenes difundidas por el club alemán se ve como sus nuevos compañeros intentan dirigirse a él en castellano

"Estaba previsto que viniera en verano. La situación es la que está. Para mí es una oportunidad única. Tengo mucho que agradecer al Granada, pero para mí fue una gran oportunidad", reconoció Zaragoza durante su presentación.

"No tenía dudas de que quería venir a Múnich. Por supuesto que me dolió dejar Granada, pero no tenía dudas. Mi primer objetivo es debutar. Quiero ayudar al equipo y aprender de los grandes jugadores y entrenadores", añadió el extremo español.

En cuanto el Bayern postéo las palabras de Bryan en alemán, se sucedieron los comentarios en referencia al idioma precisamente: "Santa fluidez de alemán".

Numerosos usuarios de la red social 'X' se hicieron eco de esas declaraciones y reaccionaron con humor.

Comentarios a las palabras de Bryan Zaragoza

El Bayern juega este sábado a las 15.30h ante el Borussia de Monchengladbach en su estadio y podría ser el debut de Bryan con su nuevo equipo.

El equipo de Thomas Tuchel - que además ha sido relacionado con el FC Barcelona tras el anuncio de Xavi Hernández - es segundo en la Bundesliga, a dos puntos del líder, que es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Mercado del Bayern

La marcha a comienzo de temporada de Benjamin Pavard, al Inter, de Lucas Hernández, al PSG, y de Josip Stasinic, cedido al Bayer Leverkusen, no habían sido compensadas, por lo que el Bayern tenía urgentes necesidades en defensa que se hicieron más apremiantes por la lesión de Dayot Upamecano.

Boey, lateral derecho, llegó del Galatasaray Estambul por 30 millones de euros lo que representa un récord para un fichaje de invierno realizado por el Bayern. El lateral francés tiene contrato hasta verano de 2028. Dier, por su parte, llegó del Tottenham Hotspur con un contrato hasta el 30 de junio de 2024 y una opción para un año más.

Ambos se suman a Bryan Zaragoza y el Bayern se convirtió así en uno de los animadores del mercado en Alemania.