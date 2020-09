Sigue este miércoles desde las 19:00h 'Tiempo de Juego' con el Huesca - Atlético y el R.Madrid - Valladolid

Este miércoles 30 de septiembre continúa la jornada 4 en LaLiga Santander, con la disputa de cuatro partidos que podrás seguir en directo en Tiempo de Juego.



19:00h Huesca - Atlético

La posible titularidad de Luis Suárez centrará la atención este miércoles en El Alcoraz, donde el Atlético de Madrid visitará al Huesca (19.00 horas) reforzado tras su sensacional arranque de Liga Santander y con toda su artillería ofensiva a punto para visitar a un recién ascendido que sigue persiguiendo su primera victoria.



Parece clara la titularidad del portugués Joao Félix y la duda quién será su acompañante en ataque, puesto al que se postula Suárez. El 'Cholo' ya ha dicho que los dos arietes pueden jugar juntos, pero en principio será difícil que lo hagan esta temporada debido a sus perfiles similares. Marcos Llorente y Saúl Ñiguez, con ganas de desquita tras errar un penalti, también apuntan al once.



En cuanto a las bajas, tan solo aparecen en defensa, donde no estarán José María Giménez, que sigue aislado tras dar positivo en coronavirus, y Sime Vrsaljko por una contractura muscular, por lo que Kieran Trippier queda como único candidato al lateral derecho.



El técnico local Míchel tiene de vuelta a Mikel Rico, ya recuperado de su lesión muscular, pero no a Pablo Maffeo y Antonio Valera, que son las dos únicas bajas que sufre. El madrileño ha avisado a sus jugadores de que deberán realizar "tremendos esfuerzos" para igualar la intensidad de su rival y en ataque suspira por el estreno goleador en Primera del japonés Shinji Okazaki.



Estadio El Alcoraz

19:00h Villarreal - Alavés

El Villarreal y el Deportivo Alavés juegan este miércoles en la Cerámica un partido en el que ambos equipos necesitan ganar para recuperar la tranquilidad, después de la contundente derrota sufrida por los locales en Barcelona y las tres jornadas iniciales sin ganar de los visitantes.



Además de la goleada, lo mas preocupante para los castellonenses fue la imagen y el juego ofrecidos en el Camp Nou, que dejó muchas dudas en el seno del Villarreal y que pretende disipar ante el equipo vitoriano.

21:30h Eibar - Elche

El Eibar podrá contar con sus cuatro fichajes de este año -Damian Kadjior, José Recio, Kevin Rodrigues y Yoshinori Muto-, cada vez más rodados y acoplados al conjunto, para recibir este miércoles al Elche, que anda aún corto de efectivos pero no quiere empezar a quedar descolgado en la tabla.



Tras la disputa de las tres primeras jornadas ligueras los guipuzcoanos son antepenúltimos y los ilicitanos colistas, si bien el club alicantino sólo ha disputado un encuentro, el que perdió en su feudo el pasado fin de semana contra la Real Sociedad (0-3).



Estadio de Ipurua.@tjcope

21:30h Real Madrid - Valladolid

El Real Madrid regresa este miércoles al Alfredo Di Stéfano (21.30 horas/Partidazo en Movistar LaLiga), el escenario donde en su último encuentro se proclamó campeón de LaLiga Santander, en busca de asomarse a la zona alta de la clasificación ante un Real Valladolid que todavía no ha ganado esta temporada.



Sin el defensa brasileño Éder Militao ni el delantero hispano-dominicano Mariano Díaz, operado de amigdalitis, Zidane tampoco podrá contar con un Toni Kroos que sufre una lesión muscular en el glúteo medio izquierdo, lo que abrirá previsiblemente las puertas en el once a Isco Alarcón, que gozaría así de su primera titularidad del curso.



También Modric podría ocupar el lugar en la alineación inicial de Odegaard, lo mismo que Marcelo con Mendy, mientras que Eden Hazard y Marco Asensio, que ya han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros, esperarán su oportunidad en el banquillo.



Por su parte, el Real Valladolid acude a Valdebebas con la intención de cortar su mal comienzo de Liga, en el que ha logrado dos de nueve puntos posibles. Los de Sergio González se estrenaron con un empate ante la Real Sociedad, antes de caer en el Villamarín (2-0), y el pasado domingo salvaron un punto ante el RC Celta (1-1).

Manolo Lama, en el puesto de comentarista de la Cadena COPE en el Alfredo di Stéfano (@lamacope)

