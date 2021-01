Sigue este domingo en 'Tiempo de Juego' desde las 14.00h el Elche-Barcelona y el Atlético-Valencia

Este domingo continúa la 20ª jornada de LaLiga Santander con la disputa de cuatro partidos. Osasuna recibe al Granada en un partido clave para salir del descenso; el Barcelona viaja a Elche sin Messi por sanción; el Celta se mide al Eibar con la novedad de Iago Aspas en la convocatoria; y el líder, el Atlético de Madrid, cierra la jornada dominical con la visita del Valencia de Javi Gracia.

Osasuna - Granada (14:00h.)

Osasuna recibe al Granada12 días después de caer derrotado en Los Cármenes por 2-0 en un encuentro marcado por los errores rojillos que privaron a los de Arrasate de sacar un resultado positivo, y ante un rival que quiere conseguir un buen resultado que le permita prolongar su racha en los últimos partidos.



David García regresará al centro de la zaga tras cumplir el partido de sanción ante los ché.



El Granada llega a Pamplona con problemas en su centro del campo, ya que cuatro de sus seis medios no jugarán: el francés Maxime Gonalons por lesión, el venezolano Yangel Herrera y el camerunés Yan Eteki por sanción y el nigeriano Ramon Azeez al estar en negociaciones con el club para su salida en el mercado invernal.







Elche - Barcelona (16:15h.)

El Elche recibe este domingo al Barcelona en un encuentro en el que el equipo ilicitano pretende aprovechar la ausencia del argentino Leo Messi y el agotamiento de su rival, que no puede permitirse ceder más terreno en la batalla por el campeonato, para frenar su caída y escapar de la zona de descenso.



El entrenador del equipo, Jorge Almirón, recupera para este compromiso al centrocampista Iván Marcone, sancionado la pasada jornada, y a Nuke Mfulu, Luismi Sánchez, Dani Calvo y Tete Morente, quienes ya superaron diferentes problemas físicos.



Las únicas ausencias por lesión son el extremo Fidel Chaves, vital en las acciones de estrategia del Elche, y el delantero Guido Carrillo, quien no logra superar sus problemas físicos en la rodilla. Ronald Koeman, tendrá que reconstruir el equipo por culpa de la ausencia de Leo Messi, que cumple su segundo y último partido de suspensión por su expulsión en la final de la Supercopa.



Esta baja sensible se suma a las lesiones de larga duración de los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto, y los atacantes Philippe Coutinho y Ansu Fati. En cambio, el lateral Sergiño Dest, ausente ante el Cornellà por unas molestias musculares en la pierna derecha, ya se entrena con normalidad y ha entrado en la convocatoria.



Imagen del estadio Martínez Valero de Elche sin espectadores. EFE

Celta - Eibar (18:30h.)

Con cuatro puntos de ventaja en la clasificación pero sin dos de sus pilares, el Celta de Vigo afronta este domingo un duro examen ante el Eibar, un rival directo en la pelea por eludir el descenso que llega a Balaídos tras poner contra las cuerdas al Atlético de Madrid en Ipurúa.



Iago Aspas, goleador celeste, está recuperado de la rotura fibrilar sufrida en el bíceps femoral derecho ante el Real Madrid el pasado 2 de enero, pero no forzará su regreso por miedo a una recaída, como ya le sucedió hace dos temporadas, aunque haya entrado en la convocatoria.



Por su parte, el Eibar afrontará la cita de Balaídos con dos bajas que lastrarán su defensa. La de Anaitz Arbilla, sancionado por acumulación de tarjetas tras recibir la quinta cartulina amarilla ante el Atlético de Madrid; y la de Kevin Rodrigues, por una lesión muscular de última hora.



Atlético - Valencia (21:00h.)

Bajo la indispensable influencia de los goles de Luis Suárez maneja la cima de LaLiga Santander el Atlético de Madrid, que expone este sábado su relevante ventaja de siete puntos en el liderato y la pérdida reciente de juego frente al Valencia, que visita el estadio Wanda Metropolitano con un apuro de 20 puntos.



El momento de Luis Suárez es aún más imparable que el del propio Atlético. A las dudas que desprende el juego colectivo en los duelos más recientes surge la rotundidad de un goleador insaciable, que no entiende de relajación y que no para de sostener el liderato del conjunto rojiblanco, que ha logrado 44 de los 51 puntos jugados.



El conjunto de Javi Gracia, no obstante, encara esta cita tras tres partidos seguidos sin perder, que se han traducido en dos empates 1-1, ante Osasuna y el Cádiz, y un triunfo, el logrado en Valladolid (0-1). Si a ello se le añaden las dos victorias coperas, la racha es de cinco partidos, una buena serie que ha mejorado la confianza del equipo.



En el encuentro ante Osasuna ya reapareció el central Gabriel Paulista tras cerca de un mes de baja por una lesión en la espalda y se espera que sea pieza fija en el centro de la defensa, en un partido en el que estrenará su reciente ampliación de contrato.



DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es.



También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil.



Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.



Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.