Sigue este martes 'Tiempo de Juego' desde las 21h con el PSG-Bayern y el Chelsea-Oporto

El Bayern de Múnich, actual campeón de la Liga de Campeones, llega a París contra las cuerdas. Trámite o milagro para Chelsea y Oporto. Podrás seguir la emoción del mejor fútbol en Tiempo de Juego desde las 21:00 horas.



PSG - BAYERN (21:00 horas)

El Paris Saint-Germain parte con ventaja para resolver este martes su eliminatoria de cuartos de final frente al Bayern, ya que juega en el Parque de los Príncipes alentado por el triunfo de la ida (2-3) frente a un campeón que está contra las cuerdas y sueña con la remontada.



En un duelo donde está obligado a marcar como mínimo dos goles si quiere aspirar a la clasificación, el Bayern volverá a sufrir la ausencia de Robert Lewandowski, que ha vuelto a entrenarse suavemente tras su esguince de rodilla, pero no a tiempo para disputar este encuentro decisivo.



Eric Maxim Choupo-Moting, autor de un gol en la ida, volverá a ocupar su rol como ariete en un equipo que también volverá a sufrir las bajas de Douglas Costa, Serge Gnabry, Niklas Süle y Corentin Tolisso. Hansi Flick, que realizó muchas rotaciones en el último empate ante el Union Berlin y tendrá a sus jugadores frescos para atacar la remontada, sí espera contar por contra con Leon Goretzka, Lucas Hernández y Kingsley Coman.



Por su parte, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino confirmó en rueda de prensa que sigue con la seria duda del capitán Marquinhos, que marcó un gol en Múnich antes de abandonar el campo por una lesión muscular y que en cualquier caso no sería en el once inicial, y además tiene que esperar también por los italianos Marco Verratti y Alessandro Florenzi, ausencias en la ida por coronavirus. Mauro Icardi, Juan Bernat y Layvin Kurzawa son bajas seguras.





Parque de los Principes, estadio del PSG

CHELSEA - OPORTO (21:00 horas)

El Chelsea tratará de finiquitar este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones 1) su pase a semifinales de la Liga de Campeones ante un Oporto que necesita neutralizar el 0-2 de la ida en el mismo escenario para soñar con alcanzar por tercera vez en la historia la penúltima ronda del máximo torneo continental.



De cara a este duelo, en la clara victoria del pasado fin de semana ante el Crystal Palace (1-4), el alemán realizó rotaciones para refrescar un equipo, cuyo once se parecerá mucho al de hace una semana, con la duda de si entrará de inicio un '9' puro como el francés Olivier Giroud y si el central Andreas Christensen, con molestias en los isquiotibiales, estará listo. El Oporto tendrá que apostar el todo por el todo para tratar de revertir la eliminatoria ya con su once de gala.



El equipo notó la ausencia en la ida de Sérgio Oliveira y Taremi, sus dos máximos artilleros -con 20 y 16 tantos, respectivamente- de este curso, y con ellos espera recuperar la necesaria eficacia goleadora, precisamente lo que le faltó para llevarse premio en una ida en la que pecó de falta de puntería.





