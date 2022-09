Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 13:00h el Sevilla-Atlético y el Mallorca-Barcelona

El Villarreal busca recuperar la sonrisa en Cádiz. Dinámicas opuestas en el Coliseum. Sevilla y Atlético confrontan sus urgencias. Un Barça tocado por el 'virus FIFA' quiere el liderato en Mallorca. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

CÁDIZ - VILLARREAL (14:00 horas)

Sergi Roberto regresa a la convocatoria; Marc Casadó, del filial, novedad Ante las ausencias de Araujo, Bellerín, Koundé, De Jong y Depay, Xavi recurrió a Casadó, un centrocampista que también puede jugar de lateral. 30 sep 2022 - 20:27

Sergio González no tiene bajas relevantes para su once, donde Álvaro Negredo y Rubén Sobrino podrían disputarse ser el compañero de Lucas Pérez, mientras que Unai Emery, que ya ha avisado a sus posibles mundialistas que no quiere relajaciones, sigue con la baja de Gerard Moreno, cuyo puesto se lo pelean el recuperado Arnaut Danjuma y Nicolas Jackson.





GETAFE - REAL VALLADOLID (16:15 horas)

Quique Sánchez Flores tiene la baja por sanción de Luis Milla y recupera a Djené, aunque el togolés podría ocupar plaza de banquillo ante el actual buen rendimiento defensivo de Gastón Álvarez, Mitrovic y Domingos Duarte. Pacheta, que ha perdido para el resto de temporada a Anuar por una grave lesión de rodilla, podría modificar bastante su once respecto a la última derrota.





SEVILLA - ATLÉTICO (18:30 horas)

Sevilla y Atlético de Madrid enfrentan en el Ramón Sánchez-Pizjuán sus necesidades, mucho más acuciantes en el caso de los nervionenses, tras varios partidos sin vencer, un encuentro en el que los de Diego Pablo Simeone aspiran a entrar en puestos europeos y en el que Julen Lopetegui podría quedar definitivamente sentenciado en caso de derrota.

Gudelj y Kike Salas formarán pareja en el centro de defensa, mientras que José Ángel Carmona seguirá en el lateral derecho, con Alex Telles por la izquierda en caso de que persistan las molestias de Marcos Acuña. El marroquí Youssef En-Nesyri y Rafa Mir pelearán por la punta de ataque de un equipo al que ni Marcao y 'Tecatito' Corona volverán hasta después del Mundial.

Simeone recupera a dos de sus fijos en defensa, el uruguayo José María Giménez y el montenegrino Stefan Savic, que volverán a una defensa que completarán Reinildo por la izquierda y Nahuel Molina, por la derecha. La recuperación de sus dos centrales devolverá a Axel Witsel al centro del campo.





MALLORCA - BARCELONA (21:00 horas)

El Barcelona viaja a Mallorca tocado por el 'virus FIFA', que ha atacado la buena salud de los azulgranas en el parón internacional de selecciones, por lo que esperan sobreponerse para 'cazar' el liderato del Real Madrid.

El equipo de Xavi Hernández ha sido el equipo que más ha acusado las lesiones de sus jugadores en los partidos de selecciones. Un mal común que ha amenazado la plantilla 'culé' con las bajas de los neerlandeses Memphis Depay y Frenkie de Jong, junto a los defensas Héctor Bellerín, Jules Koundé y Ronald Araujo, que se perderá los próximos tres meses de competición.

La dupla Kang-in Lee-Vedat Muriqi será esencial para contar con alguna opción en ataque, mientras que el propio Maffeo, quien cumplirá 100 partidos en LaLiga, será otro puntal desde el carril derecho. Para el técnico mexicano, Javier Aguirre, sus únicas bajas son las de Greif y Kadewere.





