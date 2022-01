Sigue este miércoles en Tiempo de Juego desde las 20:30 el Celta-Osasuna, el Valencia-Sevilla y la Copa

Celta y Osasuna buscan alejar el peligro. El Sevilla quiere olvidar el derbi en Mestalla. La Real Sociedad busca aprovechar el peor momento del equipo del 'Cholo'. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 20:30 en COPE.

CELTA - OSASUNA (19:00 horas)

Augusto Solari y Renato Tapia volverán al conjunto celeste tras superar sus respectivas lesiones; mientas que Jagoba Arrasate tiene problemas en la zaga ya que pierde a Unai García y David García, ambos con coronavirus, y tampoco puede contar con Aridane por lo que el joven Unai Dufur será central junto a Juan Cruz.

Kike García sí podrá estar, aunque deberá jugar con máscara, y Lucas Torró también podrá ayudar tras sufrir una fisura costal hace unos días.

VALENCIA - SEVILLA (21:30 horas)

El Sevilla tratará de recuperarse de la eliminación copera sufrida en el polémico derbi sevillano y acercarse al liderato. Los de José Bordalás arrastran dos derrotas consecutivas ante Espanyol y Real Madrid, que pusieron fin a una serie de tres triunfos seguidos y que le hicieron alejarse de nuevo del tren de Europa.

Los sevillistas recuperan a Jordán tras el incidente, aunque Lopetegui no confirmó si le pondrá de inicio en un mediocampo donde Fernando también es duda, lo que podría abrir la puerta a Gudelj. Además, el técnico no desveló tampoco si podrá contar en portería con Marko Dimitrovic o si el canterano Alfonso la ocupará de nuevo como en el derbi. Suso Fernández, Jesús Navas y Érik Lamela son bajas seguras.

Por su parte, el Valencia está pendiente de los test para saber si puede contar con Helder Costa y un Wass que podría estar muy cerca del Atlético. La buena noticia es la vuelta de Carlos Soler, mientras que Marcos André podría ver premiado su gol copero con la titularidad.





REAL SOCIEDAD - ATLÉTICO (21:00 horas)

El Atlético de Madrid visita a la Real Sociedad en los octavos de final de la Copa del Rey, con el objetivo de reencontrarse con su identidad y recuperar la ilusión en una temporada aciaga hasta el momento, mientras que los vascos, aparentemente fuera de su crisis de resultados, quieren aprovechar las dudas rojiblancas y colocarse como un serio aspirante al título.

A las bajas de Kondogbia y Llorente, se suman a las de Savic y Griezmann, por lesión, y la de Giménez, por sanción. Estas ausencias, junto a las dudas sobre qué sistema utilizar, podrían provocar que el técnico argentino alineara un centro del campo inédito formado por Koke, De Paul y Herrera, en un hipotético 4-3-3, con Carrasco, Correa y Luis Suárez en el ataque.



La no presencia obligada de Giménez tras su expulsión en la Supercopa y la lesión de Savic, forzaría al 'Cholo' Simeone a colocar una defensa de cuatro jugadores con Felipe y Hermoso como centrales, y Vrsaljko y Lodi en los laterales.

La gran ausencia para Imanol Alguacil será el delantero sueco Aleksander Isak, que finalmente no se ha recuperado de su esguince y no ha entrado en la lista para el partido. Por esta sensible baja quizá entre Portu, con un ataque mucho más dinámico. La convocatoria la completan cuatro futbolistas del Sanse: Ayesa, Djouahra, Turrientes y Lobete, que han trabajado frecuentemente con Alguacil.





