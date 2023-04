Sigue este domingo desde las 12:00h 'Tiempo de Juego' con el Valladolid-Atlético y el GP de Bakú de Fórmula 1

Duelo vital por la permanencia entre Cádiz y Valencia. Europa y tranquilidad, en juego para el Villarreal y el Celta. Además, el GP de Bakú a las 13.00 horas, con Sainz saliendo desde la cuarta posición y Alonso desde la sexta, y la jornada en la Primera RFEF. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 12:00 horas, en COPE.

Cádiz - Valencia (14.00 horas)

Cádiz y Valencia dirimen este domingo un duelo vital por la permanencia en el Nuevo Mirandilla, donde se examinan dos equipos que se encuentran en la cola de la tabla y luchando a brazo partido por seguir fuera de los puestos de descenso, de los que salieron la pasada jornada los valencianos, y evitar caer a Segunda División.

Sergio recupera para este partido a uno de sus jugadores más importantes en el centro del campo, el argentino Gonzalo Escalante, una vez superada su lesión, aunque pierde por distintas dolencias al central Víctor Chust y al delantero Roger Martí, quienes fueron titulares la pasada jornada y sufrieron problemas físicos ante Osasuna.

Para este encuentro, el técnico mantendrá la duda hasta última hora de Thierry Rendall y Samu Castillejo, que se han perdido los últimos encuentros. En cualquier caso, dado que apenas habrá menos de 72 horas entre un choque y otro el técnico podría tratar de refrescar al equipo con rotaciones, tal y como admitió en rueda de prensa.

Las novedades podrían darse en la medular donde el damnificado sería Yunus Musah por Ilaix Moriba o Javi Guerra, así como en la delantera donde Hugo Duro podría mndar l banquillo al brasileño Samuel Lino.

Villarreal - Celta (16.15 horas)

El Villarreal y el Celta de Vigo se enfrentan en La Cerámica buscando certificar sus objetivos, ya que los locales buscar mantenerse en las plazas europeas, mientras que los visitantes quieren amarrar su salvación.

??? Así analiza Quique Setién al @RCCelta antes del partido en La Cerámica.#VillarrealCeltapic.twitter.com/E39yTjyUfq — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 29, 2023

Los castellonense siguen contando con muchas bajas y problemas, sobre todo en la zona ofensiva, ya que a los lesionados habituales como son Francis Coquelin y Gerard Moreno, se suma la del delantero José Luis Morales y será duda hasta última hora, el también delantero Samu Chukwueze, con problemas en el tobillo.

El central Unai Núñez, tras descansar ante el Elche, recuperará su puesto en el centro del eje, lo que motivará que el internacional peruano Renato Tapia, en su mejor momento de la temporada, vuelva al centro del campo.

Eso podría implicar que Fran Beltrán entre en las rotaciones de Carvalhal con la vista puesta en el duelo contra el Getafe, otro de los equipos inmersos en la pelea por el descenso. No será, en principio, el único que descanse. Gabri Veiga, el capitán Hugo Mallo y Aspas también podrían arrancar en el banquillo.

Espanyol - Getafe (18.30 horas)

Hundidos en la clasificación y en puestos de descenso, el Getafe, con el 'efecto Bordalás' tras la llegada al banquillo del técnico alicantino para sustituir a Quique Sánchez Flores, medirá la depresiva situación del conjunto azulón y del Espanyol, penúltimo en la tabla después de acumular siete derrotas y un empate en sus últimos ocho encuentros.

El entrenador, Luis García, no podrá contar con el centrocampista Edu Expósito ni con el central mexicano César Montes, ambos sancionados. Son duda el medio José Gragera y el lateral izquierdo Brian Oliván por lesión, aunque todo apunta a que este último podrá entrar en la convocatoria.

Por otra parte, el apoyo de la afición periquita es una de las bazas a la que espera aferrarse el conjunto local. El Espanyol ha puesto en marcha promociones para convertir en estadio en un fortín, consciente de la suma importancia de amarrar los puntos en casa.

Valladolid - Atlético (21.00 horas)

Un año, once meses y siete días después, el Atlético de Madrid regresa este domingo al escenario de su última Liga, el estadio José Zorrilla, justo cuando su versión más se parece a entonces, por ambición, por mecanismos, por tendencia ofensiva y por fútbol, enfrentado al Valladolid sin Jan Oblak en los visitantes ni Selim Amallah en los locales y por tres puntos claves en un extremo y otro de la tabla.

??CONVOCATORIA

Estos son los jugadores con los lucharemos mañana por conseguir la victoria ??#RealValladolidAtletipic.twitter.com/vCgabunFUo — Real Valladolid C.F. ?? (@realvalladolid) April 29, 2023

El once tendrá varios trazos de aquel día. Salvo por las bajas de Oblak, Llorente y Savic, que serían titulares este domingo de no haber estado lesionados, porque pertenecen al once tipo de ese día y al de esta temporada, en él repiten Giménez, Mario Hermoso, Carrasco y Koke. También jugará Lemar, protagonista de aquel medio campo que fue campeón, aunque no jugó aquella jornada en Valladolid a causa de una dolencia.

Ivo Grbic, entonces en el banquillo, suplirá ahora a Oblak en la portería. Saúl también jugó aquel día, pero ahora es más suplente que titular, como Ángel Correa, el delantero que relanzó al Atlético con el 1-1 entonces.

A la delantera, al lado de Antoine Griezmann, apunta Álvaro Morata, con el argentino como suplente, igual que Memphis Depay, recién reincorporado tras un mes de baja por una lesión muscular.

El Valladolid les recibe este domingo sin Selim Amallah, una de sus piezas principales desde la llegada al banquillo blanquivioleta Paulo Pezzolano y que se pierde por lesión lo que resta de temporada. "Se pierde a un jugador importante, porque estaba haciendo buenos partidos y cogiendo ritmo físico, pero hay otros compañeros que lo van a hacer bien, y ahora él tiene que ser fuerte para recuperarse lo antes posible", expresó.

