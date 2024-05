Sigue en directo Tiempo de Juego este domingo desde las 19:00h con la penúltima jornada de Primera

Salvo el Alavés - Getafe, todos los partidos de la 37ª jornada de Primera se jugarán en una jornada unificada a las 19:00 horas. Cádiz, Mallorca, Celta, Rayo y Las Palmas se están jugando la permanencia en Primera, mientras que Villarreal, Betis y Real Sociedad se juegan los puestos europeos de Europa League o Conference. Además, el Girona podría recuperar la segunda plaza si el Barcelonano gana los dos partidos que restan. Si el conjunto de Xavi gana contra el Rayo se asegurarán la segunda posición.

El Villarreal apura este domingo sus escasas opciones de jugar en Europa el próximo curso, obligado a ganar al campeón de LaLiga EA Sports, un Real Madrid con malos recuerdos recientes en La Cerámica, que pone en juego la racha de 30 jornadas sin caer derrotado y un nuevo registro.

Sin nada en juego, el Real Madrid afronta el duelo con el objetivo de mantener el ritmo competitivo, afinar la maquinaria y reservar piezas claves con vistas al gran objetivo del curso: la final de la Liga de Campeones que le enfrenta el próximo 1 de junio al Borussia Dortmund en Wembley

La incertidumbre sobre el futuro de Xavi Hernández marca el encuentro que enfrenta en el Estadio Olímpico Lluís Companys al Barcelona, que si gana asegurará la segunda plaza de forma matemática, y el Rayo Vallecano, virtualmente salvado pero que quiere un punto que le dé tranquilidad sin depender de otros resultados.

Xavi: "We have the chance to seal the second place. There are two opportunities left, but we want to sentence it tomorrow."