Sigue este domingo Tiempo de Juego desde las 12:00h con el Real Madrid-Valladolid y el resto de la jornada

El Celta busca asegurar la tranquilidad ante un Almería necesitado. El Real Madrid busca la motivación en LaLiga ante el Valladolid. Toda la emoción de Tiempo de Juego desde las 12:00h, también con la 1ª RFEF, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

Celta - Almería (14.00 horas)

Carvalhal no retocará su once después de que el defensa Óscar Mingueza, uno de sus fijos en el once inicial hasta que cayó lesionado en el mes de febrero, volviera a sufrir esta semana una lesión muscular en el muslo derecho.

Su baja mantendrá a Hugo Mallo en el lateral derecho. El capitán ha recuperado su mejor versión en el último mes, superado el ruido sobre su posible salida en el mercado invernal al Atlético de Mineiro, club brasileño que dirige el extécnico celeste Eduardo “Chacho” Coudet. La única novedad, en principio, será la apuesta por Franco Cervi en lugar del internacional estadounidense Luca de la Torre, al que dará descanso tras viajar con su selección.

"Hablé con los jugadores para que no olviden que hace 3 meses estábamos en una situación complicada, y con trabajo de todos hemos llegado hasta aquí"



@carloscarvalha2 ante el #CeltaAlmería de este domingo a las 14:00h en #AbancaBalaídos

En el Almería, no sería descartable que el gallego Juan Brandáriz 'Chumi' apareciera en el lateral derecho, con el sevillano Pozo por delante, de modo que Leo Baptistao actuara más tirado al centro, sin muchas variaciones, con la posibilidad casi segura de ver a Melero, que entraría ante la baja por sanción de Iñigo Eguaras.

Este, por sanción, y Dyego Sousa, Sergio Akieme y El Bilal Touré, por lesión, son las bajas con las que la Unión Deportiva afronta un partido en el que deberá manejar algo que no hace desde hace muchas jornadas: dominar las áreas, sin cometer errores puntuales que han condicionado el rendimiento del equipo, que es penúltimo con 26 puntos, y le han privado de triunfos que le hubiesen permitido estar fuera de la zona de descenso.

¡Ya estamos en Vigo!



Momento de concentrarnos para el partidazo de mañana.



¡VAMOS ALMERÍA!

.

.@bcdmepic.twitter.com/XYZWWaNMz0 — UD Almería (@U_D_Almeria) April 1, 2023





Real Madrid - Valladolid (16.15 horas)

El Real Madrid regresa a una Liga virtualmente sentenciada, por la desventaja de doce puntos tras el clásico perdido con el Barcelona, recibiendo en el Santiago Bernabéu a un Real Valladolid que se juega mucho, con la vista madridista puesta en las semifinales de Copa del Rey que invitan a rotaciones de Carlo Ancelotti, mientras aumenta el ruido con un futuro ligado a Brasil.

Hasta nueve partidos asoman en un abril decisivo en el que el Real Madrid se juega su futuro en las dos competiciones por las que pelea, lo que sumado al cansancio de jugadores tras partidos con sus selecciones, como Luka Modric con muchos minutos con Croacia o los largos viajes de Fede Valverde, invitan a los retoques del equipo titular de Ancelotti.

Sufre un nuevo contratiempo en forma de lesión en defensa, por otro percance muscular de Ferland Mendy. Y no dispone de Nacho Fernández, baja ante el Valladolid por sanción, para ocupar el carril izquierdo que asumirá David Alaba tras reaparecer con Austria. Trastoca el descanso a Militao, a no ser que el técnico italiano diese una titularidad a Jesús Vallejo. Apunta a ella en la medular Dani Ceballos, en lugar de Luka Modric, y en el tridente regresa el pulso entre Marco Asensio y Rodrygo.

José Rojo "Pacheta" podría dejar en el banquillo a Cyle Larin, ya que ha disputado los dos partidos con la selección de Canadá y, entre el desgaste físico y el que supone tanto viaje, podría dejarle relegado al banquillo.

Última sesión antes de viajar a Madrid

No obstante, la lógica apunta a que volverá a salir de inicio, al igual que Hongla, quien podría ocupar de nuevo el centro del campo, o bien apuntalar la defensa ante un rival que cuenta con demasiados revulsivos ofensivos, y que precisarán de una atención extra por parte de la escuadra vallisoletana.

También es duda Fresneda en el lateral derecho, por lo que podría volver a recuperar a Luis Pérez en esa posición, mientras que en el centro de la zaga todo apunta a que El Yamiq sustituya al sancionado Javi Sánchez, para acompañar a Joaquín y, en la izquierda, ante la ausencia de Escudero, lesionado, entraría Olaza.





Villarreal - Real Sociedad (18.30 horas)

El Villarreal y la Real Sociedad disputan este domingo, en el Estadio de la Cerámica, uno de los partidos más destacados de la jornada, ya que ambos se disputarán tres puntos vitales en la lucha por las plazas europeas.

En el bando local destaca la presencia del defensa Raúl Albiol, que tras no poder entrenar en parte de la semana, apunta a titular para este partido. Además, el técnico Quique Setién podrá contar con Alfonso Pedraza y Ramon Terrats, que han podido solventar sus problemas físicos de hace quince días.

La @RealSociedad es un rival fuerte al que cuesta ganar, consistente y que genera mucho peligro

El resto de internacionales han regresado sin molestias, por lo que las únicas ausencias serán las de los lesionados Étienne Capoue, Francis Coquelin y Gerard Moreno.

El equipo que entrena Imanol Alguacil, ahora ya con la competición liguera como único objetivo, ha recuperado además a muchos de los integrantes que poblaron la enfermería en los últimos meses y este partido se lo perderán por problemas físicos únicamente Carlos Fernández y Sadiq Umar.

Recupera al central Aritz Elustondo, al que le falta ritmo tras su lesión pero que como defensa central puede ser un recurso valioso según transcurra el encuentro.

Atlético - Betis (21.00 horas)

Sin Sergio Canales, sancionado con cuatro partidos de suspensión por sus críticas al árbitro Mateu Lahoz, la pugna por la Liga de Campeones entra este domingo en ebullición en el duelo directo y total entre el Atlético de Madrid y el Betis en el Metropolitano, sin matices ya en la ofensiva final por la tercera y cuarta posición de la tabla.

El Atlético de Madrid mira arriba, a la segunda posición del Real Madrid, cinco puntos por encima antes de la reanudación de la Liga después del parón por los partidos de las selecciones nacionales de las dos últimas semanas que han supuesto un daño colateral para el bloque de Simeone: la baja por una lesión muscular de Memphis Depay.

El Betis es un rival que juega bien y que viene creciendo año tras año.



— Simeone ?? pic.twitter.com/qfygduv7WO — Atlético de Madrid (@Atleti) April 1, 2023

Tampoco están disponibles ni Reinildo Mandava, hasta final de curso, ni Sergio Reguilón, lesionado hace ya cinco semanas y en el tramo final de su puesta a punto; los dos laterales izquierdos naturales de la plantilla de Simeone, que insistirá con su once tipo de los últimos tiempos. Casi ya se recita de memoria, salvo por la ausencia de Memphis, que será suplido por Álvaro Morata, y por la alternancia de Rodrigo de Paul y Thomas Lemar. Uno de los dos partirá de inicio. Según la mayoría de las pruebas, el elegido será el francés.

Además de Canales, en el Betis también es baja por sanción el centrocampista mexicano Andrés Guardado y por lesión el lateral senegalés Youssouf Sabaly, que sufrió un problema muscular en el Senegal-Mozambique, además del mediapunta galo Nabil Fekir, quien no volverá hasta la próxima campaña, y el joven extremo hispanoargentino Juan Cruz.

Pellegrini recupera al lateral Abner Vinicius y al extremo Luiz Henrique, tras una lesión y una sanción, y al central Luiz Felipe, baja por problemas físicos en las últimas semanas.





