Sigue este martes 'Tiempo de Juego' desde las 20:30h con el Dortmund-Sevilla

El Sevilla llega a una cita trascendente en la que apura sus opciones de estar en los cuartos de la Champions. El conjunto de Lopetegui recupera a Bono y Koundé para el duelo en Dortmund. Podrás disfrutar del mejor fútbol del continente desde las 20:30 en Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo.

BORUSSIA DORTMUND - SEVILLA 21:00h

Koundé y Bono viajan a Dortmund El central no estuvo ante el Elche, porque como dijo Lopetegui, ya forzó ante el Barça en Copa. Por su parte, Bono, ausente en los últimos partidos por un problema en la mano. 08 mar 2021 - 11:44

El conjunto de Lopetegui acumula tres derrotas seguidas y con la misión de superar el 2-3 que el Borussia Dortmund cosechó en la ida del Sánchez Pizjuán, donde el noruego Erling Haaland se exhibió con dos goles para los alemanes y mostró que es uno de los delanteros de moda.



El portero marroquí Yassine Bono, ausente en los dos últimos partidos por una lesión en una mano, vuelve a la lista y posiblemente a la titularidad en detrimento del checo Tomas Vaclík, y el central francés Jules Koundé, ausente el pasado sábado, también está en la expedición y volverá a la defensa.

Son dos de los titulares que regresarían al once, que sería el denominado de 'gala' con todos los pesos pesados del equipo una vez que el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña y el extremo también argentino Lucas Ocampos ya juegan tras superar unas bajas por lesión de varias semanas. Aleix Vidal se lesionó en el partido de Copa del pasado miércoles y ya no jugó en Elche por lesión.



El Dortmund, por su parte, llega al duelo tras caer por 4-2 ante el Bayern en el clásico alemán, en un partido que interrumpió una racha que se inició justamente con la victoria en la ida contra el equipo andaluz. La derrota ante el Bayern fue un revés importante pero lo que más preocupa en estos momentos en Dortmund es la lesión muscular que sufrió el inglés Jadon Sancho ante el Gladbach, que lo tendrá alejado varias semanas de las canchas.



Raphael Guerreiro es también baja casi segura y, aunque empezó el entrenamiento este lunes tras una lesión muscular, tuvo que interrumpirlo tras pocos minutos. Haaland, que fue sustituido contra el Bayern con un golpe en el talón, podrá estar el martes en el campo según el entrenador Edin Terzic y también estuvo en este entrenamiento de la previa.





JUVENTUS - OPORTO 21:00h

La Juventus juega este martes contra el Oporto, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el partido más importante de su temporada, obligado a remontar el 1-2 sufrido en la ida para evitar una nueva "debacle" europea tras las últimas eliminaciones en cuartos contra el Ajax y en octavos frente al Lyon.



El portugués Cristiano Ronaldo, que solo jugó los últimos minutos el sábado en el triunfo por 3-1 contra la Lazio para gestionar energías, es el hombre encargado de liderar la remontada ante un Oporto que en la ida fue superior y pudo llevarse incluso un triunfo más abultado que el 2-1 final, en el que el gol de Federico Chiesa devolvió esperanzas a la Juventus a diez minutos del final.



No estarán el argentino Paulo Dybala, todavía lesionado, el uruguayo Rodrigo Bentancur, de baja por coronavirus, ni el brasileño Danilo Luiz Da Silva, ex del Oporto, ausente por sanción.



El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, recuperado tras un problema muscular, apunta al once titular. En el Oporto, el mexicano Tecatito Corona y el central Pepe están entre algodones, tras caer lesionados el pasado fin de semana en el partido liguero contra el Gil Vicente, donde fueron sustituidos al descanso por precaución



