Sigue este martes desde las 20:30 horas 'Tiempo de Juego' con el Almería-Sevilla

El Sevilla afronta este martes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos su eliminatoria a partido único de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Almería, único superviviente de LaLiga SmartBank y que buscará dejar a otro Primera por el camino. Encuentro que podrás disfrutarlo en Tiempo de Juego desde las 20:30 horas.

ALMERÍA - SEVILLA (21.00h)

El equipo que entrena Julen Lopetegui llega a los cuartos de la Copa con un paso firme en este torneo, aunque, como siempre señala el técnico guipuzcoano, solo se centran en el siguiente partido y ese es, por el formato de competición, una 'final' que se disputa en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.



Para la visita a Almería, el once volverá a estar plagado de jugadores de peso, entre los que se encontraría el centrocampista croata Iván Rakitic, quien además no podrá jugar el próximo sábado ante el Getafe en LaLiga por acumulación de amonestaciones. Ante ellos estará el único equipo de Segunda División que compite en la Copa y que afronta el partido más complicado de la temporada a tenor de los números que registra con su rival, que ha ganado los últimos duelos entre ambos en Almería y que sólo perdió el primero, en la 2007-08.



Los almerienses, cuyo técnico, el portugués José Gomes, expresa desde hace tiempo sus prioridades y que no son otras que el ascenso, no van a tirar la Copa del Rey, por lo que saldrán a competir para prorrogar una imagen que sigue aportando tras haber dejado en la 'cuneta' a dos Primeras como Alavés y Osasuna. José Gomes ha dirigido una sesión de entrenamiento de este lunes en la que ha sido novedad la participación de Nikola Maras.



El central serbio se cayó del equipo antes de jugar contra el Sabadell y ya ha vuelto al grupo, pero es difícil que pueda aparecer en el once.



Estadio Juegos del Mediterráneo@U_D_Almeria

