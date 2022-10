Sigue este martes desde las 20:30h 'Tiempo de Juego' con el Shakhtar-Real Madrid y el Dortmund-Sevilla

Duelo de rotaciones a puertas del clásico. El Sevilla se juega la 'Champions' en Dortmund. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 20:30 horas, en COPE.

Shakhtar - Real Madrid (21:00 horas)

La situación holgada en su grupo, con pleno de victorias y cinco puntos al segundo, un Shakhtar Donetsk al que se mide el Real Madrid en Varsovia, invita a Carlo Ancelotti a apostar por rotaciones masivas.

El conjunto de Ancelotti viajó este lunes a Varsovia, el hogar de su rival durante la invasión rusa de Ucrania, con Benzema entre los convocados. El delantero francés será titular en el Estadio Municipal Mariscal Józef Pilsudski, según informó Miguel Ángel Díaz, en Deportes COPE.

Lucas Vázquez, Marco Asensio, Nacho y Hazard pueden ser titulares en el posible once de Carlo Ancelotti. El portero belga Thibaut Courtois no termina de mejorar de la ciatalgia izquierda y no podrá estar ante el conjunto ucraniano.









No se esperan cambios en el once tipo del Shakhtar, aunque es posible que los delanteros suplentes, el ucraniano Sikan y el africano Traoré, tengan minutos.





Municipal Stadium del Legia Varsovia.cordonpress









Borussia Dortmund - Sevilla (21:00 horas)

El Sevilla viaja al Signal Iduna Park para enfrentarse al Borussia Dortmund, en un duelo de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones marcado por la oportunidad de los hispalenses de reengancharse a una segunda plaza que ocupan los alemanes, y que tratarán de consolidar con antelación.

En la primera lista de convocados del técnico Jorge Sampaoli para la Liga de Campeones sigue sin estar el brasileño Fernando que sufre mononucleosis mientras que Óliver Torres - uno de los jugadores más en forma del conjunto andaluz - no está inscrito para disputar la competición, según informó José Manuel Oliva, en Deportes COPE, desde el Signal Iduna Park.









El cuadro renano ha basado sus opciones en un bloque compacto ante la baja fundamental del capitán Marco Reus. No obstante, esta vez recuperan al central Matts Hummels, que se perdió el duelo en el Pizjuán por un resfriado, y a Giovanni Reyna y Thomas Meunier.





Estadio Signal Iduna Park@BVB









