Sigue este domingo en Tiempo de Juego desde las 12:00h una nueva jornada de LaLiga y el Valencia-Barcelona

Betis, Villarreal y Granada, a la carrera por Europa. Mestalla recibe a un Barça en 'shock'. Podrás seguir toda la emoción del mejor fútbol en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 12:00h.



VALLADOLID - BETIS (14:00 horas)

En el duelo matinal en el José Zorrilla, el Real Valladolid, con la única ausencia de Raúl Carnero, necesita imperiosamente un triunfo que le permita coger aire y alejar el descenso, mientras que el Real Betis, sin Montoya ni Camarasa, busca una victoria después de cinco empates consecutivos. Los pucelanos marcan la zona de salvación por lo que no pueden relajarse si no quieren acabar la jornada en posiciones de peligro.



Para ello, tendrán que poner fin a una serie de siete fechas sin ganar, en la que solo han sumado 5 de 21 puntos posibles. El cuadro de Manuel Pellegrini solo ha perdido uno de sus últimos 11 encuentros ligueros, una marcha que le mantiene sexto, aunque su 5 de 15 en las cinco últimas jornadas le obliga a no relajarse si quiere jugar la Europa League la próxima campaña.

VILLARREAL - GETAFE (16:15 horas)

En el Estadio de la Cerámica los de Unai Emery tratarán de terminar una racha de tres derrotas en los cuatro últimos partidos ligueros para acercarse a la sexta posición, última de las de acceso a la Europa League. El 'Submarino Amarillo' tendrá que olvidar las derrotas ante Alavés y Barça para intentar superar a un Getafe en problemas.



A pesar de su victoria ante el Huesca, los de José Bordalás solo cuentan con cuatro puntos de renta sobre la zona de descenso.



Juan Foyth, con una lesión en los isquiotibiales, se suma a las bajas del sancionado Manu Trigueros y el lesionado de larga duración Vicente Iborra, mientras que Paco Alcácer, Rubén Peña y Étienne Capoue son duda por diversas molestias. Los azulones seguirán sin contar con Erick Cabaco ni el 'Cucho' Hernández.

Tiempo de Juego, en el Estadio de la Cerámica, feudo del Villarreal.

GRANADA - CÁDIZ (18:30 horas)

En el duelo andaluz de la jornada en el Nuevo Los Cármenes, el Granada quiere agarrarse a sus opciones europeas ante un Cádiz que tiene más que encarrilada la permanencia. Los de Diego Martínez llegan eufóricos a la cita tras sorprender al Barça y la nueva Conference League está a solo cuatro unidades a falta de cinco jornadas.



El conjunto cadista, por su parte, no gana desde hace cuatro jornadas -con una derrota y dos empates desde entonces. Nuevamente, el equipo nazarí lamentará las ausencias por lesión de Neyder Lozano, Luis Milla, Carlos Neva, Jesús Vallejo y Domingos Duarte, que sin embargo no le impidieron dar la campanada en el Camp Nou. Los lesionados Luismi Quezada, Álex Fernández y Alberto Perea se perderán la cita por el cuadro amarillo, igual que el sancionado Espino.

Los Cármenes

VALENCIA - BARCELONA (21:00 horas)

El Barcelona visita este domingo al Valencia después de su grave tropiezo ante el Granada y dispuesto a seguir peleando por un título que ya no tiene en su mano.



En Mestalla Alfred Schreuder ocupará el puesto de Koeman, sancionado. Para este encuentro, lo más probable es que el Barça salga de inicio con un sistema de juego 3-5-2, con tres centrales y dos carrileros abiertos. Además, tras las rotaciones defensivas ante el Granada, se espera que esta vez jueguen los más rodados.



En cualquier caso, Koeman tiene cuatro jugadores apercibidos de sanción: Messi, De Jong, Griezmann y Mingueza. Si cualquiera de ellos ve una amarilla en Mestalla, no podrá jugar el partido del próximo 8 de mayo en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid.



El encuentro de este domingo podría suponer la reaparición bajo los palos del Jasper Cillessen tras algo más de un mes lesionado después de haber sufrido un esguince en la rodilla derecha.



Su regreso supondrá la vuelta al banquillo de Jaume Doménech. También podría volver después de haber superado esa misma lesión el lateral diestro Thierry Correia, aunque en el caso del luso lo haría después de haber estado fuera apenas un par de semanas. Sus regresos son una de las incógnitas del encuentro pero no la única, porque el técnico Javi Gracia ha probado esta semana en Paterna un dibujo con cinco jugadores en la línea defensiva.

