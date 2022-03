Sigue este domingo desde las 12:00h 'Tiempo de Juego' con el Clásico

Sevilla y Betis buscan olvidar sus decepciones europeas ante Real Sociedad y Celta. El Villarreal quiere coronar su semana grande en Cádiz y el Mallorca, tomar aire en Cornellà. Un Clásico que puede valer una Liga. Podrás seguir toda la emoción del mejor fútbol en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00h.

ESPANYOL - MALLORCA (14:00 horas)

Manolo Reina cumplirá su segundo partido de sanción y Pablo Maffeo tampoco estará por sanción, uniéndose a las bajas de Iñigo Ruiz de Galarreta y Dominik Greif entre los de Luis García Plaza. El cuadro perico tendrá la única ausencia del sancionado Javi Puado.



Alineaciones probables

Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Baré, Herrera; Vidal, Darder, Vilhena, Raúl de Tomás

Mallorca: Sergio Rico; Gio González, Valjent, Raillo, Costa; Take Kubo, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Kang in Lee; Muriqi.









CELTA - BETIS (16:15 horas)

Ni Nabil Fekir ni Aitor Ruibal, ambos por sanción, estarán a disposición de un Manuel Pellegrini que deberá lidiar también con las ausencias de los lesionados Martín Montoya, Cristian Tello, Rui Silva, Álex Moreno, Andrés Guardado y Víctor Camarasa.

Los gallegos lamentarán las bajas de los sancionados Franco Cervi y Javi Galán.

Alineaciones probables

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Fontán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas, Santi Mina.

Betis: Claudio Bravo; Bellerín, Víctor Ruiz, Édgar, Sabaly; Paul, William Carvalho; Joaquín o Rodri, Canales, Juanmi; Borja Iglesias





COPE, en el Estadio de Balaídos





CÁDIZ - VILLARREAL (16:15 horas)

El cuadro de Unai Emery, que cuenta con las únicas bajas de Paco Alcácer y Alberto Moreno, ansía volver a puestos europeos. Salvi Sánchez, Tomás Alarcón, Juan Cala y Florín Andone se perderán el choque.

Alineaciones probables

Cádiz: Ledesma; Akapo, Hernández, Chust, Espino; San Emeterio, Alcaraz, Alejo, Idrissi; Lozano y Negredo.

Villarreal: Gero Rulli; Serge Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Samu Chukwueze, Iborra, Parejo, Gio lo Celso; Arnaut Danjuma, Boulayé Dia.





Micrófonos de COPE en el Nuevo Mirandilla (Antiguo Carranza)





SEVILLA - REAL SOCIEDAD (18:30 horas)

Lopetegui contará con las bajas de Karim Rekik, Suso Fernández, Erik Lamela, Diego Carlos y el 'Papu' Gómez, todos tocados, a las que se podría unir un Marcos Acuña que no entrenó con sus compañeros el pasado viernes.

La Real Sociedad ha perdido a Mikel Oyarzabal; el delantero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deja huérfano de líder al equipo. Carlos Fernández, Aihen Muñoz, Nacho Monreal, Ander Barrenetxea y Naïs Djouahra tampoco estarán disponibles en el conjunto 'txuri urdin'.

Alineaciones probables

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Augustinsson; Jordán, Delaney; 'Tecatito' Corona, Rakitic, Ocampos; En-Nesyri.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Le Normand, Pacheco, Muñoz; Illarramendi, Silva, Merino; Portu, Isak, Januzaj.









REAL MADRID - BARCELONA (21:00 horas)

El Real Madrid y el Barcelona disputarán el tercer y último clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu en busca de consolidar su liderato, los de casa, y de seguir cambiando la tendencia, los culés, que afrontan su visita con menos descanso tras su reciente pase a cuartos de la Europa League.

Ancelotti no podrá contar con Karim Benzema, el gran ausente este domingo por culpa de unas molestias físicas. Además de Benzema tampoco será de la partida su compatriota Ferland Mendy, también por lesión. No estarán los lesionados Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti y Dest, que finalmente no ha entrado en la lista de convocados. Piqué entrenó sin problemas y estará en el Clásico.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinícius y Marco Asensio.

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Dembélé, Ferran y Aubameyang.





Tiempo de Juego, en el Santiago Bernabéu.@melchorcope





