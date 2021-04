Sigue este lunes desde las 20:30h 'Tiempo de Juego' con el Barcelona-Valladolid

El Barça recibe a un mermado Valladolid con el Clásico a la vista. Los de Koeman buscan continuar su asedio al líder. El partido en el Camp Nou podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 20:30 horas con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.





BARCELONA - REAL VALLADOLID (21:00 horas)

El FC Barcelona recibe este lunes en el Camp Nou (21.00 horas/Movistar LaLiga) a un Real Valladolid mermado por las bajas en el último partido de la vigésima novena jornada de LaLiga Santander, en busca de una victoria que le permita continuar su persecución al líder Atlético y que le refuerce de cara al Clásico del próximo fin de semana.



Gerard Piqué ya ha vuelto a entrenar con el grupo, pero Koeman "no" quiere "arriesgar" y no contará todavía con él como sí hará con Sergi Roberto, recuperado de su lesión en el recto anterior.



Sin embargo, el de Reus se quedará previsiblemente en el banquillo ante el buen momento del estadounidense Sergiño Dest, autor de dos goles ante los donostiarras y que le ha suplido a la perfección en el lateral derecho.



Eso sí, el preparador culé deberá andarse con ojo si no quiere perder para el Clásico a dos de sus fijos, el centrocampista Frenkie de Jong y el delantero Leo Messi, ambos apercibidos de sanción. El Real Valladolid llega a la cita en el Camp Nou asediado por las bajas, que le harán plantarse ante el equipo más letal del campeonato con hasta nueve jugadores ausentes, a los que podría sumarse incluso un par más.



El chileno Fabián Orellana deberá cumplir sanción, mientras que Raúl Carnero, Luis Pérez, Kiko Olivas, Jawad El Yamiq, Fede San Emeterio, Míchel, Joaquín Fernández y Jota se perderán la cita por lesión. Por su parte, Roberto y Kike Pérez, que han superado el coronavirus, han vuelto a entrenar, aunque su participación se mantiene en duda, lo mismo que la del israelí Shon Weissman, tocado tras jugar con su selección.

COPE, en el Camp Nou

