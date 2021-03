Sigue este domingo desde las 13:00 'Tiempo de Juego' con el Atlético-Alavés y el Real Sociedad-Barcelona

El Atlético busca de olvidar ante el Alavés la eliminación de 'Champions'. La remontada del Barça, a prueba en Donostia. Villarreal y Granada intentan coronar su semana grande ante el Cádiz y en Mestalla. Todo ello y mucho más podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 13:00 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

GETAFE - ELCHE 14:00h

Getafe y Elche necesitan puntuar para alejar cuanto antes la zona de quema de la clasificación. Los azulones manejan cinco puntos de ventaja sobre el descenso, mientras que al cuadro ilicitano solo le separa un punto de él.



Los de José Bordalás, lastrados por las ausencias de Jaime Mata, Nyom, Damián Suárez, Cabaco, Poveda y el 'Cucho' Hernández, sacaron un punto la semana pasada de su enfrentamiento con el líder (0-0), pero solo han sumado 5 de los últimos 27 puntos en juego.



Las derrotas ante el Real Madrid (2-1) y el Sevilla (2-0) han complicado el camino del equipo de Fran Escribá, que afronta este domingo su tercer partido consecutivo a domicilio. Nino y Rogoni regresan a tiempo para el duelo, en el que todavía no estará Barragán.

VALENCIA - GRANADA 16:15h

El Granada espera confirmar su mejoría en LaLiga Santander, que pareció iniciar con su triunfo ante la Real Sociedad (1-0), después de una semana intensa a nivel continental. A pesar de la derrota en la vuelta ante el Molde (2-1), el equipo de Diego Martínez certificó su pase a cuartos de la Europa League, donde ahora se verá las caras con el Manchester United. Sin Neyder Lozano, Luis Milla, Luis Suárez, Neva y Soro, visita Mestalla en busca de su segundo triunfo consecutivo.



El conjunto 'che', en mitad de la tabla con 30 puntos, buscará recuperarse de su derrota en el derbi valenciano ante el Levante (1-0), una empresa para la que no podrá disponer de Mangala, Piccini ni Cheryshev, todos por lesión.

VILLARREAL - CÁDIZ 16:15h

En el Estadio de la Cerámica, los de Unai Emery aparcan Europa, donde esta semana superaron al Dinamo Kiev y se citaron en cuartos con el Dinamo Zagreb, para centrarse en la competición doméstica, en la que marchan séptimos a cinco puntos de la sexta posición. El pasado fin de semana, rompieron ante el Eibar (1-3) una racha de ocho partidos ligueros sin vencer, lo que les desbancó de la zona alta de la tabla.



Ahora, los castellonenses tratarán de recuperar posiciones en un duelo para el que recuperarán a Alberto Moreno y Rubén Peña y para el que no podrán contar con el sancionado Capoue ni los lesionados Pau Torres, Iborra, Rulli, Coquelin y Fer Niño.



Enfrente, el Cádiz, que ya podrá disponer de Iza Carcelén y Akapo pero que deberá lidiar con las ausencias de Javi Navarro, Luismi Quezada, Marcos Mauro y el 'Choco' Lozano, tratará de puntuar por tercera semana seguida después de ganar al Eibar (1-0) y empatar con el Alavés (1-1). Con 29 puntos, cuenta con seis de renta sobre el descenso.

La Cerámica

ATLÉTICO - ALAVÉS 18:30h

El Atlético de Madrid tratará de olvidar este domingo ante el Deportivo Alavés en el Wanda Metropolitano su eliminación en Liga de Campeones intentando reconducir su rumbo en LaLiga Santander, donde no se puede permitir más tropiezos si quiere retener el liderato ante la mirada atenta de FC Barcelona y Real Madrid.



Una vez más, la defensa de tres centrales, previsiblemente con Felipe -que daría descanso a Savic-, Giménez y Hermoso, será la seña identificativa del esquema del 'Cholo', con Trippier y Carrasco como carrileros. Lemar volverá al equipo para nutrir la sala de máquinas junto a Llorente y Koke, mientras que arriba, ante la baja por sanción de Joao Félix, será el argentino Ángel Correa el que acompañe al uruguayo Luis Suárez.



Para el duelo, el 'Pitu' no podrá contar con los sancionados Manu García y Tomás Pina, lo que obligará a retocar el centro del campo, ni con el lesionado Rodrigo Ely. Además, podría apostar por Édgar Méndez y Joselu como dupla atacante, dejando a Lucas Pérez en el banquillo.

Wanda Metropolitano

REAL SOCIEDAD - BARCELONA 21:00h

La Real Sociedad recibe en el Reale Arena al FC Barcelona en el partido que cierra la jornada 28 de LaLiga Santander, un duelo entre unos donostiarras que deben ganar para aferrarse a Europa y un Barça que también necesita el triunfo para no ver truncada su remontada en un feudo que fue un infierno no hace tanto.



Todavía sin Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati ni Philippe Coutinho, Koeman podría repetir ese 3-4-3 que buenos frutos le está dando. Con Sergiño Dest y Jordi Alba como carrileros, defensa polivalente de tres centrales y arriba la velocidad de Dembélé más la magia de Messi y el trabajo de Griezmann, que regresa a su primera gran casa.



En la Real Sociedad, no estarán por lesión Zaldua, Elustondo, Moyà ni Lucas Sangalli, operado de la rótula. También pierde Imanol a Guridi, en una baja de última hora, pero podría recuperar a Monreal y a David Silva, que estarían en el once inicial.

