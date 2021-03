Sigue en Tiempo de Juego este sábado desde las 14h el Celta-Real Madrid y el resto de la jornada

Este sábado continúa la jornada 28 de LaLiga Santander con cuatro nuevos partidos. El Real Madrid quiere continuidad ante el Celta. El Sevilla busca afianzar la 'Champions'. El Athletic quiere llegar reforzado a su primera final de Copa. El Huesca se agarra a la permanencia ante Osasuna. La emoción del mejor fútbol podrás sentirla desde las 14:00 horas en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.



ATHLETIC - EIBAR 14:00h

El Athletic afronta su último compromiso liguero antes de su primera final copera ante la Real Sociedad. Los de Marcelino García Toral, a los que también les espera una segunda final ante el Barça en un ilusionante mes de abril en La Cartuja, quieren dejar atrás su irregularidad en LaLiga para asentarse en la tabla.



José Luis Mendilibar, ratificado esta semana por el club armero, no podrá contar con los lesionados Pedro Bigas, Edu Expósito, Yoshinori Muto, Cote y Rober Correa, mientras que Peru Nolaskoain, que dio positivo por coronavirus, será la única baja en el cuadro bilbaíno.

COPE, en San Mamés

CELTA - REAL MADRID 16:15h

EL equipo de Zinedine Zidane abre el fuego entre los candidatos al título, con una salida peligrosa pero, a su vez, la oportunidad de ampliar presión al momento irregular del líder y la visita del Barcelona a la Real Sociedad.



El técnico francés mantiene las bajas de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Eden Hazard y Mariano Díaz, aunque Zidane tendrá disponible a su columna vertebral, incluso recupera a Casemiro, que fue baja por sanción el pasado martes en Liga de Campeones. Ocupará el lugar de Fede Valverde. Sergio Ramos no viaja por precaución.



Por su parte, el Celta de Vigo llega al partido sin urgencias instalado en la décima posición. El conjunto vigués no podrá contar todavía con Emre Mor, que sigue pendiente de una PCR negativa, pero sí con el resto de efectivos, entre ellos un Iago Aspas que sigue siendo su gran fuente de alimentación.

COPE, en el Estadio de Balaídos.

HUESCA - OSASUNA 18:30h

el colista Huesca, goleado por Celta (3-4) y Barça (4-1) en las últimas jornadas, ansía sorprender a Osasuna para que no se esfume el objetivo de la salvación.



Gastón Silva y Antonio Valera no estarán disponibles por los locales, pendientes de Luisinho. La buena noticia en el cuadro rojillo es el regreso del 'Chimy' Ávila a una convocatoria tras su grave lesión de cruzado, en una lista a la que también vuelven Oier, Torres y Unai; Sergio Herrera, Roncaglia, Rubén Martínez e Iñigo Pérez no podrán jugar.

El Alcoraz

VALLADOLID - SEVILLA 21h

El Sevilla, cuarto clasificado de LaLiga Santander, tratará de reforzar este sábado en el José Zorrilla su puesto de Liga de Campeones. Tanto Fernando como Lucas Ocampos están ya recuperados y disponibles para Lopetegui, que solo no podrá contar con el lesionado Aleix Vidal. Los de Sergio González, por su parte, deberán lidiar con las ausencias de Raúl García, Kiko Olivas, Pablo Hervías, Marcos André y Jota Neves.

