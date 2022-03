Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Real Madrid-Real Sociedad y el resto de la jornada

Osasuna examina la racha del Villarreal. Espanyol y Getafe vivirán un duelo directo por alejarse del descenso. El Valencia, a escalar con la euforia copera. El Real Madrid mide la fortaleza de su liderato. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González,Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

OSASUNA - VILLARREAL (14:00 horas)

Arrasate no tiene bajas relevantes y podría apostar por ser algo más ofensivo con un 4-4-2 con el 'Chimy' Ávila y Kike García en punta. Emery no recupera todavía a Gerard Moreno y en su once no se esperan muchas novedades salvo en los laterales con las posibles entradas de Foyth y Pedraza.

Alineaciones probables

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz, Cote; Torró; Chimy Ávila, Moncayola, Javi Martínez, Rubén García; Budimir.

Villarreal: Rulli; Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Dani Parejo, Capoue, Yeremy Pino, Alberto Moreno; Lo Celso y Danjuma o Dia.





'Tiempo de Juego' en El Sadar





ESPANYOL - GETAFE (16:15 horas)

Moreno recupera a Aleix Vidal, que podría ser la única novedad en su once, mientras que Sánchez Flores sí tendrá que modificarlo por las bajas por sanción de Jorge Cuenca, Damián Suárez y Carles Aleñá. Erick Cabaco, Juan Iglesias y Óscar Rodríguez se perfilan sus respectivos sustitutos.

Alineaciones probables

Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Baré, Herrera; Vilhena, Darder, Puado; y Raúl de Tomás.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Cabaco, Olivera; Maksimovic, Arambarri, Óscar; Sandro o Borja Mayoral y Enes Ünal.









VALENCIA - GRANADA (18:30 horas)

José Luis Gayà y Correia son bajas por lesión, Omar Alderete por sanción, y Gabriel Paulista es duda. Comert y Guillamón son las opciones para la zaga y Maxi Gómez podría volver a la titularidad, al igual que Jaume Doménech si Mamardashvili no se recupera de una inoportuna amigdalitis.

Robert Moreno tendrá la baja por sanción de Domingos Duarte y la de Maxime Gonalons por lesión. Víctor Díaz sería el sustituto del portugués en la defensa de tres centrales.

Alineaciones probables

Valencia: Mamardashvili; Yunus, Foulquier, Diakhaby, Cömert, Lato; Gil, Soler, Guillamón, Duro; Maxi.

Granada: Maximiano; Quini, Germán, Torrente, Carlos Neva; Petrovic, Luis Milla, Antonio Puertas, Machís; Luis Suárez, Matías Arezo.

Estadio MestallaTwitter - Valencia





REAL MADRID - REAL SOCIEDAD (21:00 horas)

El Real Madrid recibe este sábado a la Real Sociedad, un encuentro que servirá a los blancos para medir la fortaleza y firmeza de su liderato, antes de la visita del PSG en Champions en su particular 'final' europea, mientras que los vascos, al alza en las dos últimas jornadas, quieren aprovechar la inercia positiva para seguir siendo candidatos a puestos europeos.

Con Toni Kroos prácticamente descartado por una lesión muscular y Valverde con gripe; Camavinga y Bale, que vuelve a la lista, esperan su turno. David Alaba finalmente también estará ante la Real. Además, el italiano podría dar descanso a nombres importantes como Carvajal, Modric o Vinicius, de cara al partido del próximo miércoles, aunque Ancelotti ha confirmado que 'morirá' con sus habituales sobre el césped.

Los regresos de Joseba Zaldua y Rafael Alcántara a la convocatoria son la principal novedad de la Real Sociedad, que afronta este partido con las bajas confirmadas de Carlos Fernández, Januzaj, Aihen, Rico, Monreal y Barrenetxea. Así, Gorosabel, Zaldua o Zubeldia son las opciones para el lateral izquierdo, con Portu como extremo izquierdo y el sueco Aleksander Isak en la punta del ataque.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Camavinga, Modric; Marco Asensio, Vinícius y Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Gorosabel; Merino, Zubimendi, Silva; Portu, Oyarzabal e Isak.

Tiempo de Juego, en el Santiago Bernabéu.@melchorcope





DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.