Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Villarreal - Real Madrid y el Atlético - Getafe

El Cádiz precisa ganar ante un Celta en su mejor momento. Un Villarreal al alza mide a un Real Madrid lanzado. Osasuna pone a prueba el fortín liguero del Rayo. El Atlético se enfrenta a sus dudas ante un Getafe al alza. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

CÁDIZ - CELTA (14:00 horas)

El Cádiz espera dar un paso para salir del descenso ante el Celta, que quiere puntuar por cuarta jornada consecutiva y acercar la zona continental. Además, no podrá contar con los lesionados Fede San Emeterio, Fali, Florin Andone e Iza Carcelén para recibir al cuadro gallego, que ha cosechado siete de los últimos nueve puntos en juego para quedarse a solo cinco de la sexta plaza.

El equipo del 'Chacho' Coudet olvidó su derrota en el Reale Arena venciendo sus dos compromisos siguientes en Balaídos, ante Osasuna y Rayo, y se llevó un provechoso empate de su visita al Sánchez-Pizjuán. Ahora, con la enfermería vacía, espera dar un salto en la clasificación.





Micrófonos de COPE en el Nuevo Mirandilla (Antiguo Carranza)





VILLARREAL - REAL MADRID (16:15 horas)

El Real Madrid tratará de afianzar una jornada más su liderato en LaLiga Santander en una complicada visita este sábado al Villarreal, con el añadido de que tendrá que hacerlo a pocos días de rendir visita al Paris Saint-Germain francés y de nuevo sin Karim Benzema.

Sin el francés, el Real Madrid ha bajado su nivel ofensivo en sus dos últimos partidos y el técnico italiano aún no ha conseguido dar con la tecla para compensar su baja. De momento, apostó tanto en San Mamés como ante el Granada por 'falsos 9' como Asensio e Isco, y está por ver si ahora prefiere dar una oportunidad a su otro '9', Luka Jovic, que volvió a tener minutos en la segunda mitad el pasado domingo.

La buena noticia, por el contrario, es que vuelve a estar disponible Vinicius Jr, que se perdió la victoria ante los de Robert Moreno por sanción. Asensio, autor del gol de la victoria ante el Granada, estaría también el frente ofensivo, mientras que Rodrygo y Hazard podrían tener opciones si la apuesta vuelve a ser prescindir del delantero serbio.

Unai Emery, técnico del Villarreal, no podrá contar con los lesionados Francis Coquelin, Rubén Peña y Gerard Moreno, mientras que Gero Rulli y Étienne Capoue, según el club, estarán en condiciones de jugar a pesar de no haberse ejercitado en alguna de las sesiones de la semana.



Con un once definido, la principal duda a despejar está en el ataque con Samu Chukwueze y Arnaut Danjuma, con la opción de Paco Alcácer como alternativa a ambos jugadores.





Tiempo de Juego, en La Cerámica.@tjcope

RAYO VALLECANO - OSASUNA (18:30 horas)

Martín Merquelanz será la única baja confirmada en el cuadro rayista, que se mantiene pendiente de la evolución de Unai López, con molestias en el aductor. Jagoba Arrasate, por su parte, recupera a Nacho Vidal y Darko tras cumplir sanción, pero seguirá sin poder contar con los lesionados Aridane, Areso y Kike Barja.





Estadio de Vallecas





ATLÉTICO - GETAFE (21:00 horas)

La debilidad y fragilidad defensivas son el gran problema esta jornada. Con el positivo del uruguayo Giménez y la lesión de Daniel Wass, Felipe apunta a la titularidad junto a Savic, con Marcos Llorente, ya recuperado, en el lateral derecho y el recién llegado Reinildo en el carril izquierdo.

Así, Simeone deberá confeccionar una línea defensiva inédita que mejore esta faceta, ya que ahora son el noveno equipo más goleado del campeonato, algo impensable la temporada pasada. Griezmann es seria duda también para enfrentarse al Getafe, por lo que Simeone podría optar por su clásico 4-4-2 con Carrasco, Koke, Kondogbia -ya recuperado de sus molestias musculares- y Lemar en el centro del campo, y la dupla Correa-Luis Suárez en ataque, en detrimento de Joao Félix.

Sánchez Flores confirmó en la previa las bajas de Olivera y Aleñá, dos fijos en el once, por lo que Jonathan Silva podría ser de la partida como carrilero izquierdo, mientras que Óscar Rodríguez supliría al ex del Barça. En ataque, Sandro Ramírez, titular en la jornada anterior, tiene molestias, por lo que Mayoral acompañaría a un entonado Unal, que viene de marcar un doblete al Levante.





El Metropolitano, escenario en el que se mediran el Atlético de Madrid y el Valencia

