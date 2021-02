Sigue este sábado en 'Tiempo de Juego' desde las 13.00h el Granada-Atlético y el Barcelona-Alavés

La emoción del mejor fútbol podrás sentirla desde las 13:00 en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

Granada - Atlético 14:00h

El Atlético de Madrid pondrá a prueba su solidez defensiva este sábado en el Nuevo Los Cármenes, donde le espera el Granada en esta jornada 23 de LaLiga Santander, un duelo que el líder afronta todavía en una posición más que cómoda y con los problemas físicos de su plantilla un poco más aliviados.



El 'Cholo' recupera a un hombre elevado en los últimos tiempos a la categoría de imprescindible, Mario Hermoso, después de haber superado el coronavirus. La duda es si el madrileño podrá jugar de inicio tras un tiempo fuera o si Simeone tendrá que volver a dejarle fuera de una defensa donde presumiblemente tampoco estará José María Giménez por unas molestias.



Por su parte, el Granada llega en la antesala del que posiblemente sea partido más importante de toda su historia, la ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa que disputará el próximo jueves frente al Nápoles en el mismo estadio. Al margen de posibles 'despistes', Diego Martínez sufrirá las importantes bajas en ataque de Roberto Soldado y Luis Suárez, que arrastran sendas molestias musculares y con los que no quiere arriesgar pensando en la competición europea. De esta forma, el veterano Jorge Molina se perfila como la referencia en ataque.



Los CármenesLos Cármenes

Sevilla - Huesca 16:15h

El equipo de Julen Lopetegui llega a la cita en el momento más dulce, con esa ventaja para la vuelta de las semifinales, cuarto en LaLiga y con el primer asalto de los octavos de la Champions en el horizonte.



Los sevillistas siguen con las bajas por lesión de tres puntales básicos del equipo, los laterales Jesús Navas y el argentino Marcos Acuña, y el extremo Lucas Ocampos, también internacional con la Albiceleste, aunque recuperan al centrocampista Óscar Rodríguez, tras superar una dolencia muscular y la COVID-19.



Pacheta no podrá contar con el mediocentro Pedro Mosquera y el delantero exsevillista Sandro Ramírez, que todavía no están del todo recuperados de sus lesiones musculares y a los no se quiere forzar, si bien recupera al central Pablo Insua, una vez superado el coronavirus.



Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Eibar - Valladolid 18:30h

Eibar y Valladolid se medirán este sábado en Ipurua, mermados ambos por bajas en un partido que adquiere tintes dramáticos para el equipo que salga derrotado, que quedaría en puestos de descenso.



Las bajas de José Luis Mendilibar son el lateral Rober Correa, que ya no jugó la semana pasada por unas molestias en el cuádriceps y Kevin Rodrigues, que lleva varias semanas con una lesión en el tríceps, de la que no se termina de recuperar.



En las filas contrarias Sergio González no deja de ver cómo se le acumulan los problemas en su equipo, ya que se queda con escasas opciones en defensa ante la cifra de ausencias.

COPE, en el Estadio de Ipurua

Barcelona - Alavés 21:00h

El FC Barcelona recibe este sábado al Deportivo Alavés en el Camp Nou, en partido de la jornada 23 de LaLiga Santander, tras perder la ida de las semifinales de Copa del Rey y antes de medirse al PSG en la 'Champions', duelo para el que quiere coger confianza superando al 'nuevo' Alavés de Abelardo.



En el Barça, no obstante, ganan en cuanto a bajas. Los de Ronald Koeman recibirán al Deportivo Alavés con la duda de Sergiño Dest, que podría recibir el alta a última hora, y las ausencias de Piqué, Araújo, Coutinho, Sergi Roberto y Ansu Fati.



Por su parte, Abelardo tiene la baja de última hora de Ximo Navarro por unas molestias, que se suma a la de Rodrigo Ely. El resto, están listos para intentar sorprender en la capital catalana y, de ser así, poner más tierra de por medio con un descenso que tienen 2 puntos por debajo.

COPE, en el Camp Nou

