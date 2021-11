Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Celta-Barcelona y el Real Madrid-Rayo Vallecano

El Espanyol prueba a un animado Granada. Sergi busca un buen adiós al primer equipo a la espera de Xavi. El Alavés mide su mejoría ante el necesitado Levante. La valentía del Rayo mide la solidez en casa del Real Madrid.Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

ESPANYOL - GRANADA (14:00 horas)

El Espanyol querrá volver a la senda de la victoria ante un Granada que llega animado tras una racha 'positiva' y que quiere alargar para irse al parón internacional lo más lejos posible del descenso.

El equipo blanquiazul tendrá la buena noticia de volver a contar con su goleador, Raúl de Tomás, que se perdió por sanción la derrota en Getafe, un encuentro que evidenció su importancia en el entramado ofensivo de Vicente Moreno. Javi Puado y Yangel Herrera podrían ser otras de las novedades en el once.

Por su parte, Robert Moreno sigue con los problemas en el mediocampo donde también ha caído Luis Milla, que se une a las ausencias de Gonalons y Eteki, por lo que lo más probable es que entre Monchu como única variación respecto al equipo que ganó en el Ciutat de València.



RCDE Stadium.@RCDEspanyol





CELTA - BARCELONA (16:15 horas)

Celta de Vigo y Barcelona miden sus urgencias en Balaídos, con dudas en su juego y con la necesidad de ganar para enderezar su rumbo liguero, en el que será el último partido de Sergi Barjuan como técnico azulgrana interino a la espera de Xavi Hernández.

El brasileño Neto, por un proceso febril, se une a una larga lista de bajas que no hacen más que complicar a Sergi dar con un once típico en su breve periplo al volante del primer equipo. Además de Neto, serán baja el lateral Sergiño Dest, el central Gerard Piqué, el extremo Ousmane Dembélé --lesionado de nuevo tras volver al equipo después de 5 meses de baja--, el delantero Martin Braithwaite, el centrocampista Pedri y el lateral Sergi Roberto.

El técnico local, Eduardo Coudet, tendrá la duda de Santi Mina y de Hugo Mallo, con quienes apurará hasta el final. Sabe que no podrá tirar de Brais Méndez, sancionado. Pero el ánimo es positivo y más quiere que lo sea, por lo que pidió a su afición una ovación en el minuto 10 para el '10' Iago Aspas, cuyos goles necesitan de vuelta.

Será un partido de homenaje pues en los prolegómenos el celtismo se despedirá del portero Sergio Álvarez.





Balaídos





DEPORTIVO ALAVÉS - LEVANTE (18:30 horas)

Más tensión si cabe se espera en el Estadio de Mendizorrotza donde se verán las caras en un duelo aún más directo entre un Deportivo Alavés que parece estar levantando el vuelo y un Levante que, por el contrario, no despega ni con el cambio de entrenador.

Javi Calleja tiene la baja de Ximo Navarro, cuyo puesto en el lateral sería para Aguirregabiria, y la seria duda del guardameta Pacheco, mientras que Javi Pereira no puede contar con los lesionados Roger, Clerc, Melero, Postigo y Mustafi, aunque recupera a Róber Pier, sancionado ante el Granada, y a Radoja.





Mendizorroza





REAL MADRID - RAYO VALLECANO (21:00 horas)

El Real Madrid recibirá este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano en busca de dormir en el liderato provisional de LaLiga Santander 2021-2022 y de tener un parón internacional tranquilo.

La enfermería sigue sin novedades y no se atisban excesivos retoques en el once que dispondrá Ancelotti, que no consigue tampoco tener una unidad 'B' todavía fiable. El centro del campo que forman Casemiro, Kroos y Modric parece en la actualidad casi inamovible y, con Valverde de baja, la única novedad podría ser de nuevo la inclusión de Camavinga.

Algo similar pasa arriba donde Benzema y Vinicius son casi insustituibles. Con Rodrygo todavía de baja, queda un hueco en el 'tridente' y podría ser la oportunidad para Hazard. Atrás, el técnico madridista debe decidir sus parejas de laterales entre Carvajal y Lucas Vázquez y entre Mendy y Marcelo.

Iraola recupera a Saveljich en defensa, aunque Maras podría seguir siendo titular y debe decidir si apuesta por su once más ofensivo con Isi Palazón y Álvaro García, peligrosos con espacios, en las bandas, y Trejo, para dar de comer lo mejor posible al 'Tigre' Falcao.





La cabina de Tiempo de Juego en el Santiago Bernabeu





