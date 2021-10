Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Athletic - Villarreal y el resto de la jornada

Valencia y Mallorca, contra su mala racha. Enfrentamiento entre necesitados en el Nuevo Mirandilla. El Elche quiere corregir rumbo ante un Espanyol lanzado. El Athletic busca la zona europea ante el Villareal. Todo ello podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 13:00 horas con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

VALENCIA - MALLORCA (14:00 horas)

La jornada se abrirá en Mestalla con el duelo entre un Valencia que no está atravesando su mejor momento de la temporada y el Mallorca, que tampoco anda sólido a domicilio.

Bordalás podría recuperar para esta cita a Denis Cheryshev, que salió desde el banquillo en Barcelona. Se da por hecho que regresará a la titularidad, tras cumplir su partido de sanción, el central paraguayo Omar Alderete.



Es probable que el técnico, Luis García Plaza, repita el once que cayó ante la Real Sociedad tras jugar 50 minutos con superioridad numérica en el campo. Una de las dudas se centra en el lateral izquierdo, donde Brian Oliván podría dejar su puesto a Costa.

CÁDIZ - DEPORTIVO ALAVÉS (16:15 horas)

El conjunto vitoriano y el gaditano están separados por cuatro puntos y la situación de ambos no es demasiado buena ni están en un momento anímico alto, aunque los de Javi Calleja, por estar en descenso, sí tienen mayor urgencia.

Los 'babazorros' vienen de encadenar dos derrotas seguidas que frenaron su alegría por su victoria ante el Atlético, mientra que los de Álvaro Cervera llevan cuatro jornadas sin ganar y con sólo un gol anotado. Edgar y Lejeune podrían ser novedades en los locales, mientras que Negredo, Perea y Alex Fernández aspiran a volver al once en los visitantes.





ELCHE - ESPANYOL (18:30 horas)

El Espanyol está al alza en este momento y probará su buen estado de ánimo en su duelo directo en el Martínez Valero ante un Elche irregular, pero más sólido como local.

Escribá no tiene bajas y podría volver a la defensa de tres centrales y Lucas Pérez podría ser el acompañante de Boyé arriba, mientras que Moreno tiene todavía la baja de Badé para el centro del campo y parece que recuperará a Aleix Vidal, baja ante el Cádiz.





ATHLETIC - VILLARREAL (21:00 horas)

El Athletic Club buscará acercarse a la zona europea de la clasificación de LaLiga Santander a costa de alejar al Villarreal. Marcelino García no tiene bajas relevantes más allá de los lesionados Yuri y Unai Núñez y debe decidirse entre Sancet y Raúl García para acompañar a Iñaki Williams, mientras que Emery parece que no modificará en exceso su once de Suiza, con Alberto Moreno, Trigueros y Paco Alcácer como opciones de 'refresco'.





