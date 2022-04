Sigue este miércoles desde las 20:15h 'Tiempo de Juego' con el Atlético-City y el Liverpool-Benfica

El Atlético necesita la versión más valiente ante el Manchester City. El Liverpool busca volver a las semifinales sin sustos. Podrás seguir los dos encuentros, enTiempo de Juego, desde las 20:15 horas con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

ATLÉTICO - MANCHESTER CITY (21:00 horas)

El Atlético de Madrid y el Manchester City se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un partido en el que los rojiblancos están obligados a vencer y remontar el 1-0 de la ida para estar en semifinales, para lo cual tendrán que ser más valientes, mientras que los ingleses defenderán con uñas y dientes su ventaja en un Metropolitano que será clave.

La última hora del conjunto rojiblanco pasa por los problemas musculares de Giménez y Herrera. Ambos no entrenaron con el grupo este martes y todo apunta a que no llegarán al partido. Simeone recupera a Carrasco, baja en la ida por sanción; el belga es la principal duda en el once, según informó Antonio Ruiz, en Deportes COPE, tras la última sesión. En su lugar podría entrar Lemar en el centro del campo.







En el conjunto inglés, según apuntó Javi Gómez, Gabriel Jesús es baja por sanción mientras que el central Rubén Díaz está entre algodones, pero viajará a Madrid con la expedición 'citizen'.



El encuentro viene marcado por la sanción de la UEFA al club rojiblanco con el cierre parcial de su estadio, donde habrá 5.000 asientos vacíos, por la actitud "discriminatoria" de sus aficionados en Manchester.









Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo, Carrasco o Lodi; Llorente, Koke, Lemar o Carrasco; Griezmann, Joao Félix.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Bernardo, Rodri, Gündogan; Foden, De Bruyne y Sterling.

LIVERPOOL - BENFICA (21:00 horas)

El Liverpool intentará certificar al amparo de Anfield su vuelta a las semifinales de la Liga de Campeones ante el Benfica, apoyado en el valioso 1-3 que se trajo de Da Luz, pero sin tener que confiarse para no recibir otro susto como en los octavos de final.

Jürgen Klopp podría introducir algunos cambios respecto al once que jugó ante el Manchester City. Uno casi seguro es la entrada en ataque de Luis Díaz, que apenas jugó ante los actuales campeones.

Ibrahima Konaté y Joel Matip pugnan por un puesto en el centro de la zaga junto a Virgil van Dijk, mientras que en el medio se espera la entrada de Naby Keita, otro de los destacados en la ida y que también rotó en Manchester.

El equipo de Veríssimo tendrá que tener una gran noche no sólo a nivel defensivo sino también en lo ofensivo, donde reside su mayor esperanzada, el uruguayo Darwin Núñez. El técnico portugués tiene la importante baja de última hora de Rafa Silva.

Alineaciones probables

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Thiago, Fabinho, Henderson; Mané, Díaz o Jota y Salah.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Diogo Gonçalves, Ramos, Everton; Darwin Núñez.





Anfield





