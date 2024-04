La Premier League utilizará el fuera de juego semiautomático a partir de la próxima temporada

Los clubes de la Premier League han decidido de forma unánime la introducción del fuera de juego semiautomático, la tecnología que se utilizó en el Mundial de Catar 2022, para la temporada 2024-2025.

Premier League clubs have unanimously agreed to the introduction of Semi-Automated Offside Technology from next season



It will provide quicker placement of the virtual offside line and high-quality graphics to ensure an enhanced broadcast and stadium experience