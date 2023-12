La Premier League tendrá por primera vez una mujer como árbitra principal en un partido

La colegiada Rebecca Welch se convertirá el próximo sábado 23 de diciembre en la primera mujer en arbitrar un partido de la Premier League, el que disputarán el Fulham y el Burnley.



Según informó la competición inglesa en un comunicado, Welch, de 40 años, hará historia al pitar ese duelo en el oeste de Londres, mientras que el árbitro Sam Allison también marcará un hito al ser el primero de raza negra en dirigir un partido de la Premier desde hace 15 años.



Welch es árbitra desde 2010 y compaginó un tiempo esa labor con su trabajo en la sanidad pública (NHS), antes de dejarlo para dedicarse por completo al arbitraje.

