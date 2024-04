'Manita' del City antes de recibir al Real Madrid; Iraola sonroja al United; Isak arrasa al Tottenham

Manchester City, 5 - Luton, 1

El Manchester City duerme líder de la Premier League, con dos puntos de ventaja sobre Arsenal y Liverpool, tras un triunfo sin la necesidad de alcanzar el máximo esfuerzo para golear al Luton en el Etihad Stadium (5-1), con descanso de Pep Guardiola a jugadores claves como Rodri, Bernardo Silva y Foden, pensando en el Real Madrid.

Rodaje para el Manchester City, casi un entrenamiento con público ante un Luton que nunca fue rival. Acechado por su situación, en descenso, y por las importantes bajas defensivas. Con todo en contra desde el arranque, cuando un disparo rumbo a la banda de Haaland se estrelló en el rostro de Hashioka para acabar en una escuadra de su portería.



Un partido cómodo que permitió a Guardiola reservar a titulares. Ni un minuto para Rodri, Bernardo Silva y Foden, dando luz verde a la vuelta a la portería de Ederson y el liderazgo de Kevin De Bruyne, ausente en el Santiago Bernabéu por una indisposición. Con libertad de movimiento, apareciendo siempre para dañar al rival y encontrar espacios en el pase en las dos líneas unidas del Luton en torno a su área.

Newcastle, 4 - Tottenham, 0

Dos goles del sueco Aleksander Isak, otro de Anthony Gordon y un último del suizo Fabrian Schar plasmaron el desastre del Tottenham en Saint James Park, donde el Newcastle fue muy superior, lanzado por el exjugador de la Real Sociedad.

Isak fue una pesadilla para los ´Spurs´. Abrió el marcador a la media hora, tuvo otro par de ocasiones antes del descanso y sembró el pánico cada vez que pisó el área rival. El Tottenham, en pugna con el Aston Villa de Unai Emery por un plaza en Liga de Campeones, fue demasiado impreciso en ambas áreas en toda la primera mitad. No supo concluir sus jugadas, ni evitar los errores defensivos que le dejaron al borde del k.o antes del descanso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El primero, a la media hora, lo aprovechó Isak para concluir con clase una contra de Anthony Gordon. Dos minutos después, un fallo garrafal del español Pedro Porro, al enviar el balón hacia su meta, lo rentabilizó el propio Gordon para aumentar la ventaja de un Newcastle que se convirtió en dueño del juego, lanzó una decena de saques de esquina y pudo ampliar la cuenta antes del paso por vestuarios.

El descanso no precedió a la esperada reacción de los londinenses, que al comienzo del segundo tiempo tuvieron dos malas noticias; la lesión muscular de Pedro Porro y un nuevo gol al contragolpe de Aleksander Isak, que los dejó ya sin más opciones que tratar de evitar la goleada. Lo que tampoco lograron. El gol de cabeza de Fabian Schar en el tramo final, en el decimosexto saque de esquina de las 'urracas', no fue más que el epílogo de la debacle 'spur' que da un paso atrás en su pugna por volver a la Champions.

Bournemouth, 2 - Manchester United, 2

El Manchester United mantuvo su línea decadente en el Vitality Stadium y firmó un empate (2-2) ante el Bournemouth con el que abandonó la sexta plaza en un choque en el que sobrevivió de milagro a la gran primera parte de los hombres dirigidos por Andoni Iraola.

Another point on the board ?? pic.twitter.com/ghRbQdnPuX — AFC Bournemouth ?? (@afcbournemouth) April 13, 2024

Otra vez, y ya son 18 esta temporada, el Manchester United volvió a tropezar. Es una constante en los hombres de Erik ten Haag, que no levantan cabeza y acumula una tendencia negativa con la que parecen demostrar no querer apuntarse a Europa el próximo curso. En esta ocasión, el Bournemouth, bajo la dirección magistral de Iraola, se encargó de dar otro bofetón a las aspiraciones continentales de los "Diablos Rojos".



Fue en la primera parte en la que el United mostró todas sus carencias. Y siguió con vida de casualidad, con un 2-1 que le permitió llegar con aspiraciones al siguiente acto. El descanso, sin duda, fue un bálsamo para un equipo que acumuló errores defensivos constantes con los que pudo besar la lona definitivamente.

Brentford, 2 - Sheffield United, 0

El Brentford no desaprovechó la visita al Comunity Stadium de Londres del colista, el Sheffield United, para reencontrarse con el triunfo (2-0) después de nueve jornadas de la Premier sin sumar los tres puntos.



El cuadro del danés Thomas Frank no ganaba desde que el 10 de febrero venció al Wolverhampton. Pese a ello, el Brentford no había sentido agobios debido a la falta de victorias de los últimos clasificados de la tabla. de los últimos de la tabla.

Es el caso del Sheffield, anclado en la última plaza, que, además, tuvo el infortunio de salir perdedor con un gol en propia puerta, a la hora de juego, que abrió el marcador. Fue de Ollie Arblaster, que quiso interceptar un lanzamiento de Mikkel Damsgaard, desvió la pelota y la introdujo en su portería.

El segundo tanto llegó en el añadido. Fue firmado por Frank Onyeka tras recibir un centro de Kevin Schade.



El Brentford ocupa la decimocuarta posición con siete puntos de ventaja respecto al Luton, que es el primero de los equipos que ocupa una posición de descenco. El Sheffield, por su parte, es último y tiene a diez puntos la salvación.

Otros resultados:

Burnley, 1 - Brighton, 1

Nottingham Forest, 2 - Wolverhampton, 2