Manchester City, Aston Villa, Chelsea, Wolves y Crystal Palace despiden con victoria el 2023

Al toque, por momentos cerca del récord de posesión de la Premier League (86 por ciento) y con el 'Guardiolismo' en su punto más álgido, el Manchester City puso el broche final a un 2023 histórico con una brillante victoria sobre el Sheffield United, derrotado 2-0 con los tantos de Rodri Hernández y de Julián Álvarez que sirvieron a los 'citizen' para colocarse a dos puntos del líder, el Liverpool.

Después de un 2023 espectacular, al City le quedaba un partido para cerrar el año y servirse un último homenaje ante su afición. Sobre el césped, lució sus cinco flamantes trofeos (Liga de Campeones, Copa de Inglaterra, Supercopa de Europa, Premier League y Mundial de Clubes) para mostrar músculo antes de verse las caras ante un rival perfecto para sacar su currículum anual y despedirse con una fiesta de buen fútbol.

Durante los primeros cuarenta minutos abusó del Sheffield, que no olió la pelota y por momentos estuvo a punto de tener el dudoso honor de ser el pelele de un equipo que rozó el récord de posesión en un partido de la Premier League. En diferentes tramos, el City acarició la marca del Liverpool (86 por ciento) y el Sheffield salvó el primer 'match ball' con un estirón al final del primer acto para rebajar las estadísticas 'citizen' hasta cifras menos estratosféricas.

La perfección del City, coronada en el tanto de Rodri, dio un bajón en los últimos cinco minutos del primer acto, en los que el Sheffield despertó y en apenas dos jugadas consecutivas pudo empatar el partido. Ambas las protagonizó Osula. La primera, con un remate a un centro de Bogle desde la derecha que salvó Akanji en el último instante. Y, la segunda, en el córner que siguió a su primer intento, con un cabezazo que acabó en las manos de Ederson.

Ese estirón del Sheffield fue un espejismo. Nunca más volvió a saborear el gol tan de cerca. El City no se lo permitió y Guardiola, con un cambio al inicio de la segunda parte, dio el último retoque que sentenció el choque. Salió Grealish, entró Bobb y el segundo tanto llegó con una jugada iniciada por el segundo. Bobb filtró entre líneas un pase a Foden, que a su vez asistió a Julián Álvarez para que el atacante argentino, a los 61 minutos, cerrara el partido con un remate a placer.

Douglas Luiz transformó el 3-2 de penalti en el minuto 88 para solucionar el apuro y la victoria del Aston Villa, en superioridad numérica y ganador a última hora frente a un competitivo Burnley para acechar en el liderato al Liverpool, ambos con 42 puntos.

A la espera del resultado del lunes del Liverpool, que se mide al Newcastle, pero también de este domingo del Arsenal, que visita al Fulham, el conjunto de Unai Emery es segundo en la clasificación y, sobre todo, reacciona a dos tropiezos seguidos; al empate en casa contra el Sheffield United y a la remontada sufrida en Old Trafford, donde ganaba 0-2 y perdió 3-2.

For the final time in 2023, it's time to select your Player of the Match, presented by Castore! ?