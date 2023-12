Premier, Bundesliga y Ligue 1 dicen no a la Superliga

La Premier League comunicó este jueves que rechaza la Superliga Europea y aseguró que los aficionados han manifestado su oposición a este concepto en repetidas ocasiones.

Premier League Statement



League notes today’s judgment in European Court of Justice case involving "European Super League" and continues to reject any such concept



https://t.co/xEkMWcAtGmpic.twitter.com/yvONBkfXYK