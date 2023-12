La Premier anuncia que el partido entre Bournemouth y Luton se repetirá completo

El partido de Premier League entre el Bournemouth y el Luton Town, en el que Tom Lockyer sufrió un paro cardíaco, se repetirá por completo.

La Premier League confirmó este miércoles que el duelo, que se suspendió en el minuto 59 cuando el capitán de los 'Hatters' se desplomó en el campo, se jugará "más tarde durante la temporada" y que se anunciará la fecha tras consultar a los dos clubes.

