La pregunta que se hace Paco González sobre esta Champions: "¿Y si la gana...?"

La Liga de Campeones ha entrado en su parte final, donde se decidirá al campeón de Europa de esta temporada.La incógnita está sobre la mesa, con el Real Madrid como el gran favorito a alzar su decimoquinta 'orejona'. Eso sí, los blancos tendrán que sobreponerse al empate de la ida de las semifinales ante el Manchester City, otro equipo favorito por su gran desempeño esta temporada en la Premier League y por lo asentados que están con Pep Guardiola.

Sin embargo, la otra eliminatoria parece dejar un finalista claro: el Inter de Milán, que ganó 0-2 en la ida al Milan en el llamado 'derbi della Madonnina' que enfrenta a ambos equipos. Lo hizo con los goles de Dzeko y Mkhitaryan, y de hecho pudo anotar más goles en un partido que dominó de calle. Un tema que ha dado de conversación en 'Tiempo de Juego', con la opinión de Paco González sobre la posibilidad de que el Inter disputa esa final de la Liga de Campeones, que tendrá lugar el 10 de junio en Estambul.

El Inter apunta a Estambul

Con una autoridad y una solvencia abrumadora, el Inter atropelló al Milan (0-2) con una primera parte de dominio absoluto y una segunda mitad de gestión inteligente que le acercaron a su reencuentro con la gloria, representado una final de Liga de Campeones a la que no accede desde que levantara la 'orejona' en 2010 y que tiene a 90 minutos.

Con todos los focos apuntando a San Siro, con todo el planeta pendiente del 'Derbi della Madonnina', un partido que no se daba en Liga de Campeones desde la temporada 2004-05 con el conocido como 'Derbi de la vergüenza', hubo un equipo que se hizo grande y otro que no estuvo a la altura y al que las cosas no le fueron como esperaba.

El Inter dominó el partido y jugó con desparpajo un duelo que va mucho más allá en la ciudad de Milán. Saltó a un estadio que conoce a la perfección pero que estaba vestido con los colores del máximo rival. No le importó. Se sintió en casa igualmente. Jugó como si hubiera disputado unas semifinales estas últimas cinco temporadas y convirtió lo que se presentaba como una eliminatoria igualada en un baño futbolístico, especialmente en la primera mitad.

"No me ilusiona ningún jugador suyo"

Durante el descanso del Juventus-Sevilla, el director de 'Tiempo de Juego' quiso mostrar una reflexión que se le vino a la cabeza sobre el Inter, y las opciones que tienen de ganar esta Champions. Pese a que sea un equipo que no le ilusione mucho.

"Ayer estaba pensando, no ficharía a ningún jugador del Inter. Están bien algunos, a mí Lautaro me gusta y demás, pero ¿quién no te dice a ti que el Inter gana la Champions?", señaló Paco González, con tono irónico pero a la vez preguntándose si, realmente, este Inter pude ganar la Champions.

"No me emociona ninguno, y menos después de la exhibición de alineaciones que hubo en Manchester. Pero quién te dice a ti que no lo gana. Comparo a la United con la Juve, y me parece mil veces mejor, pero quién te dice a ti que no le gana al Sevilla, cosa que no pudo hacer el United", añadió Paco, haciendo el simil con la eliminatoria que el Sevilla estaba disputando en ese mismo momento. El cuadro hispalense eliminó al United en los cuartos de final, y ahora le ha tocado medirse a los italianos.

Sobre esta reflexión respondió Fernando Evangelio, el especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE. "Las competiciones europeas no son matemáticas, hay mejores plantillas que el Inter y el Milan, pero han competido muy bien. Esta Juve me parece peor equipo que esos dos, y que el Nápoles", dijo Evangelio.