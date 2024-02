¿Por qué el próximo presidente de la RFEF puede ser ilegal?

¿Puede considerarse Puigdemont amnistiado legalmente hoy porque el Presidente del Gobierno haya afirmado en entrevistas que no es terrorismo lo sucedido en Cataluña en el referéndum? La respuesta es no. O al menos todavía no, porque legalmente no se han dado los pasos necesarios. Si Puigdemont ahora mismo pisase suelo español podría ser detenido y por eso no viene.

Esta analogía es para explicar que no hay un solo documento, ni del CSD ni del TAD, de todos los que hemos revisado, que autorice a que la RFEF se salte un paso obligado por sus Estatutos (artículo 31.8) ¿Qué paso es ese? Que las elecciones a un nuevo Presidente para el periodo 2024-2028 no las puede convocar Pedro Rocha porque sólo es el Presidente de la Gestora. Y en su cargo actual, utilizando una expresión muy simple, está sólo para pagar la luz y el agua y su misión única y principal era y es convocar unas elecciones para que un Presidente electo por la Actual Asamblea (141 miembros), sea que el que legalmente convoque las elecciones para un nuevo Presidente con una nueva Asamblea que gestione el periodo 2024-2028.

El día después de la dimisión de Luis Rubiales (10 de septiembre 2023), el entonces Secretario de Estado para el Deporte y Presidente del CSD, lo explicó nítidamente. Hay que hacer primero elecciones a Presidente con la actual Asamblea y después el Presidente elegido es quien tiene facultad legal para convocar las elecciones para 2024-2028.

Reiteramos que no hay ningún documento o resolución ni del CSD ni del TAD que les autorice a saltarse las primeras elecciones a Presidente. Es más hay una resolución del TAD que justo dice lo contrario. Luego la reproduciremos en su literalidad. La consecuencia de que Pedro Rocha convoque directamente las elecciones para el periodo 24-28 saltándose la primera elección, es que dicha convocatoria deberá ser nula. Como mínimo utilizaré el condicional: claramente podrían ser nulas y por tanto el Presidente elegido es ilegal.

¿Qué debería haber hecho Rocha?

El procedimiento es sencillo: Rocha debería haber convocado, y aún debe hacerlo, elecciones a Presidente con los 141 asambleístas actuales, que votarían a uno y ese que saldría elegido (se puede presentar Rocha y quien quiera) es el que estaría legitimado para convocar y celebrar las elecciones a un nuevo periodo electoral 2024-2028 con una nueva asamblea y un nuevo presidente, que luego nombraría a su junta directiva.

La RFEF, a través de su Departamento de Comunicación, mantiene en todo esto una postura oficial que es la siguiente: "Se optó a convocar elecciones a Asamblea y Presidente directamente, porque el CSD y dos informes jurídicos interno y externo así lo indicaron. El CSD marcó la hoja de ruta a seguir".

Esto sencillamente no es verdad. No hay ningún documento del CSD ni del TAD que autorice a cometer esta irregularidad. Y con respecto a los informes externos e internos es obvio que ambos irán en el sentido que quiere la institución que los paga: los actuales gestores provisionales de la RFEF. Informes que lógicamente no vinculan para nada a los jueces y tribunales, ni siquiera al TAD.

Pero la actual dirección de la RFEF necesita tener alguien a quien cargarle el muerto de lo que van a hacer. Y han elegido al CSD.

¿Se lo va a tragar el Gobierno, el Ministerio, el CSD, la nueva Ministra de Deporte Pilar Alegría y el Secretario de Estado y ex ministro de Deportes José Manuel Rodríguez Uribes? ¿Qué interés podrían tener ellos en que se hagan mal las cosas o como mínimo indiciariamente ilegales?

Luego entraremos en quien mece la cuna y quien es el cerebro gris responsable de estos movimientos de la RFEF y sobre todo cuáles son sus motivaciones. Desde luego Pedro Rocha solo se deja mecer. Su profesión histórica de tiendas de ropa y del mundo textil le impide tener conocimientos para estas maniobras jurídicas, que persiguen claramente que haya una continuidad de la actual RFEF, que en realidad es una gran parte de la RFEF de Rubiales. O sea que se pretende vender una nueva Federación, quedándose la mitad de la vieja.

Y desde luego no se puede pretender vender, a quien lo quiera comprar, un prefabricado proyecto de pacificación del fútbol haciendo las cosas de manera irregular o bajo sospecha legal.

Realmente y así lo ha indicado el ex secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, el CSD lo único que ha hecho es ser correa de transmisión entre la RFEF y el TAD.

La cuestión aquí es ¿por qué se empeña la RFEF en saltarse las primeras elecciones y arriesgarse a una convocatoria nula? La respuesta oficial sobre la que cuelgan todas las maniobras orquestadas, es una muy simple: para ganar tiempo y que haya una limpieza cuanto antes en la RFEF. Se argumenta que se perderían 2 meses en elegir un nuevo Presidente con la Asamblea actual y que lo que se ha pretendido por el anterior CSD es que antes del verano, los JJOO y la Eurocopa ya hubiese una “nueva” Federación. Y eso está muy bien, pero cuando uno ha aprobado el examen teórico del carnet de conducir, todavía no puedes conducir, pues aún te falta el práctico.

¿Qué habría ocurrido si Rubiales hubiese dimitido o sido cesado faltando todavía 3 años para acabar su mandato? No se puede argumentar que por el hecho de que dimitiese en septiembre de 2023 y sólo faltase un año para el fin de su mandato, haya que saltarse un paso legal al que te obliga el Artículo 31.8 de tus estatutos. Así lo acaba de hacer la Federación Española de Baloncesto, que no se ha saltado ningún paso para realizar unas elecciones garantizadas legalmente.

Como si fuese un defensa central, salgo al paso de varias teorías que son sencillamente incorrectas:

1.- Pedro Rocha no estaba facultado ni tan siquiera para pedir el adelanto de elecciones. No es una facultad que le corresponde.

2.- El CSD, con la nueva Orden Ministerial, no puede autorizar ninguna excepcionalidad de saltarse ningún paso. Y no me refiero al adelanto electoral. La nueva Orden ya no distingue entre las federaciones que deben convocar elecciones antes y después de los JJOO. Me refiero a quien está facultado legalmente para convocar las elecciones.

3.- El Nuevo Reglamento electoral no se ajusta la reciente Orden Ministerial, como luego explicaremos.

4.- Ni el TAD ni el CSD han autorizado que no se celebren las primeras elecciones.

Es más, reproduzco un párrafo del TAD de su resolución 5/2024 de 18 de Enero. Esta resolución es la que el TAD desestima sancionar a Pedro Rocha tras denuncia de Miguel Galán ante el CSD y traslado de ella por el Secretario de Estado para el Deporte.

Pero el TAD es muy claro en su folio 11 : "La norma presuntamente infringida, el artículo 31.8 de los Estatutos Federativos, si bien consagra una obligación de la Junta Directiva de la RFEF, de convocar elecciones a Presidente por el tiempo restante que le quedara al cesado(Rubiales), no establece un plazo preciso para ello. Lógicamente esta falta de precisión no puede hacer desaparecer la obligación de la Junta Directiva de convocar dichas elecciones, no correspondiendo a este Tribunal Administrativo del Deporte fijar el plazo necesario para ello, sino si en el caso presente, habida cuenta de las fechas en las que nos encontramos, es posible apreciar la existencia de una falta muy grave en el incumplimiento de la obligación".

Es decir el TAD no sanciona porque no ve que haya una dilación grave de tiempo en la intención de convocar elecciones, pero en ningún caso está autorizando a que se salten las primeras elecciones y se vaya directamente a las segundas. Al contrario: está diciendo que tiene obligación de convocar las primeras.

Sin embargo, Lucia Santiago, Directora de Comunicación del CSD, consultada por COPE, nos explica que ella cree que el TAD sí lo autoriza implícitamente: “Diría que queda claro que el TAD da por buena la celebración de unas elecciones ordinarias pero apremia a la RFEF para que no dilate el proceso“. Yo diría que este es un buen ejemplo de ambigüedad.

Los siguientes pasos

La RFEF ya ha sacado a consulta de los asambleístas el borrador de reglamento electoral y la convocatoria está prevista para el 15 de Marzo. Ahora mismo se está en periodo de alegaciones y el reglamento tiene que ser aprobado por el CSD.

Pero vienen dos momentos claves donde el CSD y el TAD tienen que torear un buen marrón, que en realidad no tendría por qué serlo, si se atienen simplemente a las normas. Otra cosa es que haya una intención subterránea e interesada del CSD en apañar legalmente a martillazos saltarse las primeras elecciones. Si así fuera, cosa que no entendería, ni de Uribes (Secretario de Estado), ni del TAD y ambos miran para otro lado o dejar hacer un traje a medida a martillazos, al final los Tribunales de Justicia serán los que tengan la última palabra porque, como mínimo, Miguel Galán ya ha iniciado ese proceso.

Momento clave 1: El CSD tendrá que aprobar el Borrador de Reglamento Electoral, que está colgado en la web de la Federación y en él hay una frase (no es un gazapo) muy fínamente colocada por el cerebro jurídico de Rubiales. Es el abogado del Estado y asesor externo de la RFEF Tomás González Cueto al que luego me referiré. La frase es todo un gol por la escuadra en fuera de juego si el árbitro (CSD-Uribes) no pita fuera de juego o si el TAD después no lo evita.

¿Cual es la frase?

En el Artículo 4 del Borrador de Reglamento electoral (Realización de la Convocatoria) dice "…. la convocatoria podrá ser efectuada por quien ejerza las funciones de Presidente de manera interina o por acuerdo de la comisión Gestora". Está intentando que el CSD sin darse cuenta valide de facto el reglamento y autorice algo que es ilegal: la Comisión Gestora NO PUEDE convocar las elecciones a nuevo Presidente con nueva Asamblea para el periodo 2024-2028. Tiene que hacerlo un presidente elegido para lo que queda de mandato de 2024. Y ese no es Pedro Rocha. Debería elegirse uno.

A mayor abundamiento y para mas motivación de legalidad para tumbar esta maniobra: el art. 11.1 de la nueva Orden Ministerial (Orden EFD/42/2024, de 25 de enero, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas), dice: “La convocatoria de elecciones corresponde realizarla a la persona que ostenta la presidencia de la federación o a la Junta Directiva, según dispongan los respectivos Estatutos”.

Sin embargo, el art. 4 del Borrador de reglamento electoral de la actual RFEF prevé que puedan ser convocadas por la Gestora. Y eso contraviene ni mas ni menos que la Orden Ministerial de hace menos de un mes ¿Le vacila la RFEF al Gobierno o lo desafían?

El CSD, si se traga esto estaría incurriendo en posible prevaricación administrativa. Al frente del CSD actual está un ex ministro de Deportes José Manuel Rodríguez Uribes , el Director General Fernando Molinero, abogado del Estado (ambos valencianos) y el ex portavoz de Deportes del PSOE en el Congreso, que fue el ponente para la Nueva Ley del Deporte, Juan Luis Soto. Ojo con el censo electoral “actualizado”.

Hay un segundo tema muy quirúrgico, en el que ya ha habido alegaciones. Se trata del censo íntegro para elegir Asambleístas. Los asambleístas son finalmente las 141 personas representantes de entrenadores, árbitros, AFE, LaLiga..etc que eligen al Presidente. Es un tema capital el control de los asambleístas.

Según ha podido saber COPE se le ha encargado al alicantino Jordi Aparisi, Sub-director jurídico de la RFEF que actualice-trabaje en el censo y ¿casualmente? le están quitando asambleístas a Federaciones Territoriales que se supone que no van a apoyar a Pedro Rocha como la madrileña, asturiana o valenciana y añadiéndoselos a federaciones que aparentemente van a apoyar a Rocha como las de Ceuta y Melilla, Extremadura y Murcia, donde el Presidente Jose Miguel Monje Carrillo, quiere ser un hombre importante de futuro con Rocha, sabedor de su edad. Son justo las federaciones y presidentes que están todavía encausadas en la operación Soule y que al estar imputados tienen limitaciones para cargos públicos de alta relevancia.

Momento clave 2: Si de manera incomprensible , se superase el momento 1 y el CSD no para en seco esta "mangarrufa" , el 15 de Marzo, Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol, nos confirma lo siguiente: "Impugnaré las elecciones al TAD y tienen 7 días para contestarme".

¿Cómo va el TAD a comerse eso, autorizando justo lo contrario de lo que el propio TAD ha dicho y hemos citado literalmente?

Reitero su resolución "el artículo 31.8 de los Estatutos Federativos, si bien consagra una obligación de la Junta Directiva de la RFEF, de convocar elecciones a Presidente por el tiempo restante que le quedara al cesado (Rubiales), no establece un plazo preciso para ello. Lógicamente esta falta de precisión no puede hacer desaparecer la obligación de la Junta Directiva de convocar dichas elecciones".









El TAD

Este actual Tribunal Administrativo del Deporte -TAD- también es el que resolvió que el piquito de Rubiales a Jenni Hermoso, no fue abuso de autoridad. Lo hizo tras denuncia del CSD dirigido entonces por Víctor Francos y en contra del parecer de este, que sí veía tal abuso.

Sus miembros son los siguientes: Francisco de Miguel Pajuelo, Guillermo de Blas, Eva Fernández, Pilar Juárez, Alfonso Ramos, Marina Adela y el séptimo miembro hay que hacer un aparte.

El séptimo miembro del TAD es Jaime Caravaca, sobrino de Ramón Caravaca, que a su vez es socio en el despacho de Tomás González Cueto, abogado externo actual de la RFEF y de máxima confianza de Rubiales en todo su mandato. Suponemos que Jaime Caravaca, como mínimo, se inhibirá por conflicto de intereses para que nadie pueda pensar que el TAD es un órgano que pueda influenciar o controlar González Cueto, cosa que no afirmo en ningún caso. Pero los hechos son los hechos. El cerebro jurídico de la RFEF: El papel de Tomás González Cueto.

Para entender todo lo que está pasando en este proceso es necesario conocer la figura que mece la cuna jurídica de la RFEF. Ya lo hacía en la época de Rubiales, que estaba mucho más preparado jurídicamente como sindicalista, que Rocha del mundo textil, y lo sigue haciendo ahora. Rubiales fichó a Cueto como guardia pretoriana jurídica.

Tomás González Cueto es abogado del Estado, con amplia experiencia y muy valorado en la profesión. Un cirujano jurídico. Tiene un contrato de asesoramiento externo del que su despacho percibe entre 800.000 y 1.200.000 euros anuales según los encargos. La cifra no aparece en transparencia de la RFEF pero consultados antiguos miembros de la presidencia de Rubiales y actuales miembros de la Gestora, esta es la cifra que nos indican que factura, pudiendo llegar según el caso incluso a más de 1.2 millones de euros. Nada irregular. Son servicios profesionales que se pacta un precio libremente. Pero esta es una cantidad enorme ,que desde luego deseará seguir percibiendo González Cueto. Pero su contrato depende del Presidente. Si sigue Rocha, González Cueto seguirá facturando.

Fíjense que han salido de la RFEF para dar apariencia de limpieza y nueva era, gente tan importante como el Número 2 y Secretario General Andreu Camps o hasta el campeón del mundo como seleccionador, Jorge Vilda, pero se ha mantenido González Cueto. Esa pieza que es la clave, continua. Y a su lado, Marisa González , la ex Directora de Comunicación del PP y ex jefa de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid ,Sra Cifuentes, que es la actual Directora de Comunicación de la RFEF.

Su salario es aproximadamente el doble que el del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Tomás y Marisa desean que Rocha continúe. Es evidente. Y es muy lícito. Junto a ellos dos, un hombre de 69 para 70 años que pasaría a cobrar 600.000 euros de salario anuales (7 veces el de Pedro Sánchez) y que enfilaría una cómoda jubilación acostado sobre una cuna que mecería González Cueto y Marisa González se encargaría de comunicar y vestir un discurso de que es el hombre del consenso, que dirá a todo que sí y se acabaron las peleas en el fútbol español.

A todo esto falta que Pedro Rocha confirme lo contrario que dijo ante su junta directiva. Dijo que no se iba a presentar, pero todos los pasos que se están dando son para presentarse. Y en su derecho está. Pero que se preocupe de que sea legal porque la Federación debe dejar de ser un cueto privado.

Y los presidentes de las Territoriales, muchos de ellos encausados en procesos judiciales y conniventes aplaudidores del Rubialismo, bien harían en colaborar a no perpetuar el barrizal del que venimos.

Hagan el ejercicio de poner en Google “ elecciones a la Federación extremeña Pedro Rocha “ o Joan Soteras. Y verán como han sucedido los hechos allí en sus territorios. O quienes son los Presidentes todavía encausados en la Operación Soule y a quien apoyan estos presidentes para seguir en la RFEF.

Si la línea en el fútbol español, post imagen del piquito de Rubiales , era buscar la limpieza total en la RFEF: ¿Cómo se puede vender una Federación nueva y limpieza cuando 3 piezas claves del Rubialismo continúan y pretenderían continuar con esta maniobra tenebrosa jurídicamente hablando?

A alguien quizá se le ha olvidado que cuando casi a empujones dimitió Rubiales el único del que se fiaba y al que dejó en la presidencia, tras cesar a 7 vicepresidentes, se llama Pedro Rocha.

Los vicepresidentes cesados por Rubiales fueron Salvador Gomar, Joan Soteras, Rafael del Amo, Antonio Suarez, Miquel Bestard, Elvira Andrés y Pablo Lozano. El único vicepresidente que sobrevivió para entregarle la presidencia fue Pedro Rocha: su heredero.

La pregunta del millón

¿Por qué se empeñan Rocha y González Cueto en saltarse las primeras elecciones poniendo en riesgo la nulidad de la convocatoria y de la elección? ¿Se imaginan dos escándalos encadenados: piquito de Rubiales y el presidente que lo sustituye es ilegal? ¿Nos lo podemos permitir como país, como fútbol español?

Lo podrán vestir de que es una pérdida de tiempo. Pero desde Septiembre del año pasado que dimitió Rubiales han tenido tiempo y lo han dejado pasar. ¿ Por qué ? Por muy pérdida de tiempo que sea, la legalidad no te la puedes puentear. Yo también pienso que hacer el Servicio Militar fue una pérdida de tiempo pero lo tuve que hacer o venía la Guardía Civil a buscarme y me llevaba al Cuartel (Militar) arrestado.

Pero la explicación tiene que ser otra.

Desde el 29 de Septiembre del año pasado que está autorizada la RFEF a adelantar las elecciones a Presidente con la Actual Asamblea para que ese Presidente electo y legal convocara las elecciones para Presidente 2024-2028 ¿ por qué no lo ha hecho hasta Febrero para convocarlas en Marzo ? Habrán pasado 5 meses ¿A que esperaban?

Esto sólo puede tener una explicación. No querían correr el riesgo de perder el control de la Federación en el caso de que hubiese salido elegido otro distinto a Rocha. En ese caso Rocha no puede hacer campaña desde dentro. No puede dar cargos y sueldos durante unos meses. No puede hacer fichajes (Markel Zubizarreta y varios más) No puede despedir a posibles enemigos internos. Y lo más importante: con un nuevo Presidente el aparato Rubialista que queda en la Federación: González Cueto, Elvira Andrés y Marisa González pueden ser cesados por un nuevo Presidente electo.

Ante ese riesgo: se saltan las elecciones primeras para evitar el posible despido y de paso Rocha gana tiempo y posibles apoyos desde dentro con el aparato de la RFEF y sobre todo con el dinero de la Federación repartiéndolo.

Lo grave es que la propia RFEF en un comunicado oficial del 10 de Septiembre de 2023 informó que "se inicia e Procedimiento descrito en el Artículo 31.8 de los estatutos federativos vigentes".

Es decir se elige primero un Presidente electo para agotar el Mandato de hasta 2024 y ese Presidente legal y electo convoca elecciones para 2024-2028.

Sin embargo consta en acta que el día 15 de Septiembre de 2023, reunida la Comisión de Presidentes Territoriales de la RFEF, se pidió por hasta 6 Presidentes de Federaciones Territoriales que se cumpliera la legalidad vigente y perdieron la votación. El informe jurídico una vez más tuvo su influencia. Pero los 6 presientes hicieron constar en acta a efectos de estar protegidos en futuros procesos judiciales por prevaricación, que los Presidentes de Territoriales que pidieron ajustarse a la Ley fueron los siguientes: Francisco Díaz de Madrid, los 3 vascos : Manuel Díaz , Javier Landeta y Kepa Arrieta, Arenzibia de Canarias, Salvador Gomar de la Valenciana y Pablo Burillo de la Castellano- Manchega.

Adjuntamos acta de la RFEF con la literalidad de la intervención del Presidente de la Federación valenciana, pidiendo que no se salten los estatutos y rebatiendo la intervención previa de González Cueto que quería agarrase a otra cosa para justificar saltarse las elecciones:





COPE tiene en su poder el acta de aquel día y resulta curioso leer en su página 5 el siguiente texto “ …toma la palabra D. Tomas González Cueto, que se encuentra presente a instancias del señor Rocha y comparte que las normas, en este caso las estatutarias, que son las que principalmente hay que aplicar, no se pueden leer literalmente, sino que hay que ver la finalidad que se pretendía al aprobarlas “.

Tremendo. El principal asesor jurídico de la RFEF diciendo que hay que aplicar los estatutos pero sin leerlos literalmente.

Los candidatos

Hasta el momento sólo el compañero periodista Carlos Herrera ha confirmado públicamente que se presenta. Pero todavía Salvador Gomar, Presidente de la Valenciana no lo ha hecho. Mateu Alemany cada día que pasa se aleja más de esta posibilidad aunque está a verlas venir y oteando el horizonte. No parece que Rami Abukhair se vaya a presentar tampoco. Mateu Lahoz tampoco. Lo está analizando Gerardo González Otero, ex secretario general de la RFEF. Pero la cuestión es que cualquier candidato, e incluso los que se presenten, deberían adoptar una postura conjunta para asegurarse que las elecciones a las que se presentan son legales y no susceptibles de ser anuladas. Luego ganará quien gane pero lo mínimo es saber que te presentas a algo que no esté bajo la sospecha de nulidad. Y por parte del CSD ejercer la labor de control para lo que está llamado y aún más en una Federación de la trascendencia mediática de la de fútbol y después de lo que ha pasado. Dos bochornos seguidos sería demasiado para el cuerpo.