"¿Por qué hay una regla financiera con el Everton y otra con el Manchester City?"

Sean Dyche, técnico del Everton, cuestionó por qué su equipo ha sido castigado con diez puntos de sanción, por irregularidades económicas, mientras que el Manchester City aún no ha sido castigado por las 115 brechas del 'fair play' financiero de las que le acusa la Premier League.

"Como el resto de gente, solo nos preguntamos por qué hay una regla para uno y otra para los otros", dijo en rueda de prensa Dyche, antes de enfrentarse este sábado al Manchester City. "La gente en las calles se pregunta ¿por qué al Everton? No recuerdo el número exacto, pero el City tiene más de 100 acusaciones a sus espaldas. No cuestiono al City. No sé lo que han hecho o lo que no, pero lo que es seguro es que ya ha pasado mucho tiempo", dijo.

¿Tras la dura sanción al Everton, podrían bajar a Segunda al Manchester City y al Chelsea? A los toffees les han restado 10 puntos por una sola infracción del fair play financiero. Al Manchester City se le acusa de 115. El caso del Chelsea está bajo investigación. 18 nov 2023 - 12:07

Las acusaciones sobre el City se remontan a hace un año y, aunque ya hay fecha para la celebración de la vista por ello, esta es confidencial y no se ha desvelado. "Esta historia lleva ya mucho tiempo, por eso la gente se pregunta ¿por qué a nosotros?, ¿Qué ocurre con las acusaciones de otra gente", añadió Dyche.

El Everton, además, se enfrenta a una nueva acusación por irregularidades financieros, como le ocurre también al Nottingham Forest. Una comisión independiente tendrá que tomar una decisión sobre posibles sanciones a estos equipos antes del próximo 8 de abril.