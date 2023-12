La polémica celebración de Ja Morant: ¿Simuló una pistola?

Los Grizzlies vuelven a dar miedo. El regreso de Ja Morant, tras su suspensión de 25 partidos, ha situado al equipo de Memphis en otra dimensión. Quizás sea temprano para hablar de grandes objetivos, pero desde la reincorporación de su estrella están invictos (4-0), juegan mejor y el equipo transmite otra energía.

"Estoy muy emocionado por estar de vuelta, ser capaz de volver, ganar cuatro partidos ahora, quiero mantener este gran momento para nosotros. No se trata de mí, sino del equipo de seguir siendo consistentes, de confiar unos en los otros y seguir ganando", aseguró Morant este martes ante los medios tras imponerse en Nueva Orleans a los Pelicans en la prórroga (115-116) en un partido en el que el eléctrico base fue decisivo.

Ja Morant fue sancionado por exhibir una pistola en un vídeo este verano. La NBA no fue indulgente con una de sus estrellas. Un durísimo castigo para un jugador que ya había tenido problemas con las armas anteriormente y al que había que recuperar. Ahora parece haber vuelto por todo lo grande con premio incluido al Jugador de la Semana en el Oeste, pero no se escapa de la polémica.

Ja Morant hits the “Gun Celebration” after dunking on The Pelicans for the win ???? pic.twitter.com/jXrCtW3O12