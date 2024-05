Pole de récord y caída para Jorge Martín

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha conseguido este sábado la pole para las carreras de MotoGP del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de motociclismo, y encabezará una primera fila de parrilla en la que le acompañarán el vigente campeón, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y el español Maverick Viñales (Aprilia), mientras que Marc Márquez (Ducati) no logró superar la Q1 y comenzará decimotercero.

Así, el madrileño, líder del campeonato (92) con 17 puntos de ventaja sobre 'Pecco', firmó su segunda pole del curso después de una sesión en la que sufrió una caída, igual que su principal rival por el título, que tuvo que sacar incluso el extintor para apagar un conato de fuego y salvar el motor de su 'Desmosedici'

