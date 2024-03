Podría haber cambio de orden en el Real Madrid-City o en el Atlético-Dortmund

El Atlético de Madrid se enfrentará al Borussia Dortmund y el Real Madrid al Manchester City en los cuartos de final de la Champions League 2023/2024. Alemanes e ingleses visitarán la capital española los días 9 y 10 de abril ya que ambos partidos de ida se jugarán en la ciudad. Una vez finalizado el sorteo ha surgido una duda entre los aficionados: ¿podría haber un cambio de orden en alguna de las eliminatorias?

Y es que la UEFA no quiere que dos partidos de sus competiciones se jueguen el mismo día en la misma ciudad. Controlar a cuatro aficiones requiere un esfuerzo enorme de efectivos policiales y seguridad por lo que es habitual que se cambien o contraprogramen encuentros para evitar problemas. Lo que está claro es que Real Madrid y Atlético no coincidirán jugando en casa el mismo día, pero ¿lo harán la misma semana?

La pelota está en las manos del Gobierno. Las autoridades españolas tienen la última palabra y si consideran que no se puede garantizar la seguridad se podría producir un cambio en el orden de los partidos de alguna de las eliminatorias. En ese caso suele ser habitual que se altere aquel choque que ha salido después... con lo cual el Real Madrid jugaría la vuelta ante el Manchester City en el Bernabéu y no en el Etihad Stadium, pero no hay nada seguro.

Sin embargo, en el pasado hay precedentes en España de que se jueguen partidos en días tras avalar el Gobierno la la seguridad necesaria como para permitirlo. Hace dos años, por ejemplo el Madrid jugó contra el Chelsea un 12 de abril y el Atlético contra el Manchester City un 13 de abril en la ciudad. De todas maneras habrá que estar pendiente de las fechas que proporcione la UEFA para conocer si finalmente hay cambios de orden o no.