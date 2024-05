El plan alternativo para antimadridistas y sufridores que no soporten ver la final de la Champions

El sábado es la final de la Liga de Campeones. El partido de fútbol entre clubes más importante de la temporada, un encuentro que para el mundo y reúne ante las pantallas a millones de espectadores de todo el mundo. Real Madrid y Borussia Dortmund son los equipos que saltarán este 1 de junio al césped del mítico estadio de Wembley en Londres y estarán acompañados por cerca de 80.000 aficionados en el recinto.

El resto tendrá que conformarse con verlo cómo pueda: televisión, móvil, tablet o incluso en el Bernabéu rodeado de madridistas son algunas de las opciones. Muchos prefieren verlo solos, otros acompañados o tienen una especie de ritual para este tipo de partidos. Y también están aquellos que no quieren ver este tipo de encuentros: bien porque no les gusta el fútbol, bien porque no quieren ver ganar al rival o bien porque no soportan el sufrimiento y tensión de estos partidos y prefieren un plan alternativo por su salud.

¿Tienes planes para este sábado?... pic.twitter.com/5fxj4IfQIu — Museo del Prado (@museodelprado) May 30, 2024

Para estos últimos, el Museo del Prado ha querido llevar a cabo una curiosa iniciativa. Este sábado 1 de junio abrirá sus puertas de manera gratuita entre las 20:30 horas y las 23:30 horas, la previa y el tiempo que puede durar el partido con la prórroga y los penaltis, para todos aquellos que quieran acudir.

Entre Saturno devorando a su hijo, La maja desnuda, Las meninas, Las 3 Gracias o La Rendición de Breda uno puede perder la noción del tiempo y olvidar el fútbol por un tiempo disfrutando de la cultura. Y al final si eres madridista y gana tu equipo estás a un paso de la Cibeles por si quieres ir a celebrar la Decimoquinta con el resto de hinchas.