El 'pique' entre Carlos Sainz y Al-Attiyah tras los pinchazos del español: "No es verdad"

Carlos Sainz: "Tuvimos tres pinchazos, pensé que íbamos a perder mucho tiempo"

El piloto español Carlos Sainz, que quedó segundo en la primera etapa del Dakar 2024 y sacó veinte minutos al catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón, dijo que tuvieron tres pinchazos durante la etapa y pensó que habría "perdido quince o veinte minutos" por ello.

Carlos Sainz, durante el Dakar de 2024EFE

En declaraciones a medios españoles a su llegada, Sainz explicó que en el primer tramo, antes de las piedras, tuvo un pinchazo lento y como perdía poco aire, siguió, pero a 15 o 20 kilómetros empezaron las piedras y tuvo otro pinchazo. "Cambié del tirón las dos ruedas para no perder más tiempo después", señaló el madrileño.

Resaltó que después ya no le quedaban ruedas y que siguió en el polvo y entre rocas, donde se encontró con un coche y volvió a tener otro pinchazo. Sainz comentó que lo que hizo fue llenar de aire la rueda del pinchazo lento para poder terminar.

"Pensé que habría perdido como quince o veinte minutos", afirmó Sainz, que subrayó que tanto Lucas Cruz, su copiloto, como él hicieron "una etapa buena" pero estuvieron "muy estresados al estar sin ruedas" de repuesto.

Al-Attiyah refuta los pinchazos de Sainz: "No es verdad"

El catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón del Dakar 2024 en coches, refutó este sábado las declaraciones del español Carlos Sainz, que dijo al terminar la primera etapa del rally que pese a haber terminado segundo, había sufrido tres pinchazos, algo que, según el catarí, "no es verdad".

"Si hubiera tenido tres pinchazos, seguiría allí -en referencia a la etapa-. No es vedad, olvídate de eso. Sabemos quién tiene un pinchazo y quién no", subrayó Al-Attiyah, cinco veces campeón del Touareg, que además añadió que en cualquier caso este sábado "hay otra etapa larga".

Respecto a su etapa -terminó vigésimo segundo a 26 minutos del líder y a algo más de 24 de Sainz- el catarí explicó que tras los primeros cincuenta kilómetros tuvieron un pinchazo, luego tiraron de nuevo y a los ochenta kilómetros "otra vez otro pinchazo, algo que fue extraño".

"No teníamos ruedas para el resto de la etapa, que eran 300 km de piedras y decidimos ir 'muy fácil' para simplemente acabar. No me importaba más, pero en los últimos 15 kilómetros -con otro trazado más fácil- lo intenté y cogimos un buen tiempo", expuso Al-Attiyah.