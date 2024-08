Pinchazo del Milán frente al Parma y el Inter logra la victoria ante el Lecce

Parma 2 - 1 Milán

El Milan de Fonseca no carbura. El partido siempre estuvo donde el Parma quiso, merecedor absoluto de los 3 puntos y tajante ejecutor de un plan orquestado a la perfección. Tanto que en el minuto 2 ya mandaba en el marcador con una jugada que iba a repetir hasta la saciedad durante el encuentro. Salida rápida, cambio de orientación y ataque del espacio a la espalda de Calabria y Theo. Allí estuvo el partido.

La primera alegría parmesana del duelo llevó el nombre del rumano Dennis Man. El cambio de juego a la salida del balón superó a Calabria y Valeri puso un centro raso al corazón del área, donde Theo Hernández perdió la marca y el propio Man remató a placer para abrir el marcador. No fue una jugada aislada. Cada balón perdido del Milan era un peligro. Resitieron los 'rossoneri' al descanso. Antes, solo hicieron peligro real con el balón parado, pero el descanso pareció cambiar algo las tornas.

El Milan era más agresivo y protagonista, y se activó Leao. En una jugada alejada de la portería sacó a relucir su magia sentó a su par pegado a la línea de cal, aumentó su velocidad, buscó a Theo para una pared dentro del área y dejó solo a Pulisic para empujar. Visto y no visto. No duró mucho la alegría. Lejos de amedrentarse, el Parma no perdió la cara al partido y mantuvo su plan, confiado en que era su mejor aliado. No tardaron en volver las contras a la espalda de un Milan indefenso.

El gol anulado por fuera de juego fue un simple aviso que no tardó en hacerse oficial con el tanto de Cancellieri en el 77, idéntico al tanto inicial de Man. El Milan fue y flan en defensa. Y lo pagó. En ataque tuvo que aparecer Leao para dar respiro, pero ni eso fue suficiente. Fonseca acumula dos partidos oficiales y ninguna victoria. El Milan, por lo pronto, sigue igual que la temporada pasada. Débil en defensa, sin un plan de juego claro y con carencias arriba.

Inter 2 - 0 Lecce

El Inter, que se estrenó hace una semana en Serie A con un empate ante el Génova, recuperó su rutina ganadora este sábado ante el Lecce (2-0), partido en el que volvió a exhibir la versión del equipo campeón de la pasada campaña para mandar un aviso a navegantes en el campeonato doméstico italiano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Inter asestó otro golpe a su rival milanés con una victoria autoritaria, incontestable, ante un Lecce que no tuvo ninguna opción contra el campeón, recibido con honores en su primer partido en San Siro. Y lo hizo, además, con un nuevo invitado 'nerazzurro' como Mehdi Taremi. Fue, en cambio, Mateo Darmian el encargado de abrir el marcador. Encontró suelto en el área un balón tras un centro de Dimarco que peinó Taremi y encarriló la victoria ya desde el minuto 5.

Desde ese momento, control absoluto de un Inter que mantiene su bloque e idea de juego intactos. Y arriba, a falta de Lautaro, Thuram manda. El galo fue el creador del definitivo 2-0 en un centro de Barella al segundo palo. Fue retenido para no rematar y, por tanto, provocó el penalti que convirtió Hakan Calhanoglu en el minuto 70 para sentenciar un duelo sin misterio. No hubo reacción del Lecce, incapaz de hacer daño al Inter.