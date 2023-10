Pillan al exculé Todibo riéndose durante el minuto de silencio por el profesor asesinado en Francia

Jean-Clair Todibo, defensa central del Niza y que perteneció al Barcelona durante varias temporadas, está siendo muy criticado en Francia por su actitud durante el minuto de silencio que este viernes se guardó en el Ámsterdam Arena durante el partido de clasificación para la Eurocopa 2024 entre Países Bajos y Francia.

French football player Jean-Clair Todibo who plays for Nice football team, bursts into laughter during a 1 minute silence for the Jewish people killed by Hamas.



He then bows his head attempting to mask his laughter while the camera films him.



