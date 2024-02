Peter Sagan deberá operarse del corazón

El eslovaco Peter Sagan, tres veces campeón del Mundo en ruta, será intervenido quirúrgicamente del corazón debido a las anómalas taquicardias sufridas el pasado domingo durante la prueba de cross-country disputada en Chelva (España).

Según la Gazzetta dello Sport, el eslovaco percibió una frecuencia cardíaca anómala que alcanzó más de 200 pulsaciones por minuto. Después de haber sido sometido a varios exámenes en Italia para descubrir las causas de estas anomalías, resultó que el ciclista que vestía la camiseta del equipo Specialized Factory Racing había sufrido episodios de taquicardia, aumento anormal del ritmo cardíaco). El tricampeón del Mundo será operado de corazón este viernes en el servicio de cardiología del hospital Torrette de Ancona (Italia).

La operación no debería tener consecuencias graves para la continuación del programa de Peter Sagan y, en particular, para su búsqueda de una plaza para la prueba de mountain bike de los Juegos Olímpicos de París. Según los médicos que atienden a Sagan, "El Bicho" podría volver a competir rápidamente, ya que muchos ciclistas profesionales ya se han sometido a operaciones similares y han vuelto a la competición sin problemas. Por tanto, su situación y sus objetivos no están en entredicho, aunque se cancela su participación en la prueba de MTB de Banyoles este fin de semana. Podría regresar los días 16 y 17 de marzo en Marsella.