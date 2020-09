Pepe Domingo Castaño entra en el selecto Club de Gallegos del Año

Tras una larga trayectoria profesional ligada a los medios de comunicación Pepe Domingo Castaño ha entrado por mérito propio en el selecto Club de Gallegos del Año. 'La Leyenda', que siempre se ha mostrado muy orgulloso de su tierra y ha llevado el nombre de Galicia por todos los sitios en los que ha estado, es la flamante incorporación de este club de élite tras la XXXI edición de los Premios Gallegos del año.

"Galicia es mi vida, mi tierra, mi todo. He tenido la enorme suerte de nacer en Galicia y no la cambiaría por nada del mundo. Hay poca gente que quiera y eche en falta a su tierra como los gallegos. Tener morriña es necesitar su cielo, su luz, su verde, su alma, su lluvia, su mar, sus ríos, su música.. Todo en mí es por y para mi tierra. Me gustaría que Galicia me quisiera tanto como la quiero yo a ella. Pero eso ya no depende de mí", asegura Pepe Domingo en una reciente entrevista en 'El Correo Gallego', tras el galardón que le hace embajador de su tierra por la que siempre ha mostrado un gran amor y respeto.