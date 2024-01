Pellegrini dice que le "habría gustado ir a Arabia" pero "no hay motivo para dejar botado al Betis"

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha declarado este martes en rueda de prensa que existe "una carencia importante en defensa" desde el traspaso de Luiz Felipe Ramos en verano y ha convocado para mañana a dos zagueros del filial debido a la "falta de centrales".

¡Sigue en ?????????????? a partir de las 12:30h la rueda de prensa de Manuel Pellegrini previa al #CeltaRealBetis! — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) January 2, 2024

Pellegrini ha recordado que el Betis ha "quedado fuera de la Europa League por esa falta de centrales en el último partido" ante el Glasgow Rangers, "y ahora tampoco estará Chadi Riad", convocado por Marruecos para la Copa de África, por lo que ha citado para viajar a Vigo al central francés Nobel Mendy y al lateral diestro Pablo Busto.

El técnico santiaguino explicó que la lesión de Marc Bartra, aún sin fecha de reaparición, "agravó el problema" con los centrales y que "(Héctor) Bellerín sufre un esguince de tobillo" que le impide medirse al Celta, contra el que tampoco estará Youssouf Sabaly, quien "se va el día 6 con Senegal" y "hará la puesta a punto futbolística allí" tras varios meses de baja por lesión.

Estas ausencias debido a la Copa de África no perturban a un Pellegrini que se define como "un total defensor de las selecciones: uno sabe, cuando contrata jugadores africanos, que su torneo continental será en enero. Hay que contar con eso como se cuenta con que habrá lesiones", dijo.

Sobre el cierre de la primera vuelta, el preparador chileno dijo que "los partidos de visita en la Liga española son todos complicados", aunque "el Celta está en un mal momento" porque "mereció mejores resultados en las primeras jornadas y eso le hizo hundirse en la clasificación", pero advirtió que se trata de "un buen equipo que cuenta con un técnico de mucha experiencia como Rafa Benítez".

Además de los mencionados y de los también lesionados Nabil Fekir, Claudio Bravo y Guido Rodríguez, Pellegrini anunció que el mediocentro estadounidense Johnny Cardoso, recién fichado y que "se acaba de integrar al plantel, no va estar en la lista para el partido de mañana", aunque señaló que es "un jugador joven que llega a Europa con buenas referencias: ojalá sea importante para el Betis", apuntó.

El entrenador bético reconoció que "la temporada está siendo irregular en el plano ofensivo", sobre todo porque, en las primeras jornadas, el Betis creó "un volumen de oportunidades bajo: eso se ha corregido ahora, pero falta tener acierto y fortuna para convertir las ocasiones", precisó.

Pellegrini teme al mercado invernal porque cree que "cada jugador que se marcha, debilita el plantel", por lo que, desde su punto de vista, "no hay nadie disponible para marcharse porque el hecho de que un futbolista no juegue en un momento dado, no significa que no cuente".

El delantero internacional sub-21 Assane Diao, en este sentido, "lo está haciendo bien", lo que puede atraer la atención de clubes compradores, de modo que "si llega una oferta que pueda solucionar los problemas económicos del club y hay opción de reemplazarlo, se tendrá en cuenta".

Por último, el preparador verdiblanco admitió que le "habría gustado ir a Arabia" cuando recibió en verano una oferta de un país donde "se está desarrollando el fútbol de manera importante", y que su interés "no era sólo por el dinero, pero no había ningún motivo para dejar botado al Betis en medio del proyecto".