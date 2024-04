Pedro Rocha defiende que no sabe nada de los contratos de la Supercopa con Arabia Saudí

El expresidente de la Junta Gestora de la RFEF y candidato a las elecciones de la Federación ha matizado a través de un comunicado la noticia publicada por El Mundo en la que se asegura que había mentido en su declaración ante la jueza y había participado en dos reuniones sobre la prórroga del contrato de la Supercopa de España con Arabia Saudí.

Comunicado de Pedro Rocha

1. Los documentos a los que se refiere la información vienen a confirmar que la prórroga que la documentación de la Supercopa de Arabia no fue aprobada ni tramitada ni en la Comisión Económica de la RFEF que presidía Pedro Rocha ni en la Comisión Gestora durante el tiempo que la presidió Pedro Rocha.

2. En concreto, según esos mismos documentos, se abordó en dos reuniones de la de la RFEF (Asamblea General del 8 de junio de 2021 y Junta Directiva de 17 de diciembre de 2020) a las que Pedro Rocha asistió en su calidad de presidente de la Federación Extremeña y de vicepresidente, respectivamente.

Pedro Rocha, a su llegada a los juzgados de Majadahonda para declarar como testigo en el caso Brody. EFE.





3. En ninguno de los casos el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sometió esos acuerdos a votación alguna ni ofreció documentación al respecto más allá de un resumen realizado de forma oral por él mismo.

4. En el caso de la declaración de Pedro Rocha en su calidad de testigo en el Juzgado de Majadahonda -comparecencia a la que fue citado con apenas 48 horas de antelación- el interrogatorio se estaba centrando en su papel al frente de la Comisión Económica de la RFEF y de la Comisión Gestora.

5. Por lo tanto, es cierto que Pedro Rocha no conocía el detalle esos acuerdos ni ha sido responsable en modo alguno de su tramitación. Entre otras cosas porque es necesario recordar que la Comisión Económica de la RFEF fiscaliza los gastos de la entidad, pero no los ingresos.

6. Hay que tener en cuenta que es imposible que Pedro Rocha recordase todos los asuntos tratados en todas las Asambleas y Juntas Directivas de la RFEF en las que ha participado a lo largo de los años. En el caso concreto de esta información, se refiere a reuniones celebradas hace 3 y 4 años.

7. En cualquier caso, Pedro Rocha reafirma que ni conoce, ni ha supervisado, ni ha aprobado, ni ha gestionado el detalle de esos acuerdos relativos a la Supercopa de España.

8. También quiere dejar claro que en ningún caso mintió al responder al fiscal, sino que no pudo dar una información que no conocía o de la que no disponía en ese momento.