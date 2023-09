Pedro Martín explica qué hubiera pitado en la polémica jugada del Osasuna-Atleti: "Así no hay líos"

El Atlético de Madrid se imponía este jueves por 0-2 en El Sadar a Osasuna en el partido que cerraba la 7ª jornada de LaLiga. Los rojiblancos se llevaban los tres puntos gracias a los tantos de Griezmann y Riquelme, pero todo pudo cambiar si en el minuto 75 y con 0-1 en el marcador el colegiado Martínez Munuera no hubiera anulado un tanto de David García a la salida de un córner por una falta de Aimar Oroz a Witsel.

El Chimy Ávila pone un centro medido al área pequeña donde el capitán rojillo cabecea a placer delante de Oblak para poner las tablas justo después de que Witsel se vaya al suelo. El belga al sentir un contacto con Aimar Oroz, que le toca levemente con la mano tras ser empujado por Giménez. La polémica jugada acabó con fuertes quejas de Osasuna. Entre ellas la de su técnico Jagoba Arrasate que aseguró que esa jugada "no puede ser falta en la vida" y que fue expulsado por protestar la decisión de Martínez Munuera a instancias de un VAR en el que se encontraba González Fuertes.

Quejas del Atlético de Madrid

La jugada llega después de que Miguel Ángel Marín, consejero delegado del club, asegurara este miércoles en una palabras reproducidas por Marca que el Real Madrid "adultera la competición". "Crean un clima insoportable para los colegiados. Los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición", llegó a afirmar ante los vídeos elaborados por el canal de televisión blanco contra el árbitro del derbi Alberola Rojas.





Diego Simeone, técnico rojiblanco, tras el partido ante Osasuna apoyó las palabras de su directivo: "Está claro que después del partido se habló más del árbitro que de lo que había pasado en el encuentro. Y entiendo que es una forma de generar ese miedo escénico que se genera cuando el árbitro que tiene que ir a dirigir recibe todo lo que recibió el árbitro que pitó el partido anterior", afirmó en DAZN.

Pedro Martín analiza la polémica jugada del empate de David García para Osasuna

Pedro Martín, experto arbitral de la Cadena COPE, ha analizado en Deportes COPE, el polémico córner que supuso el empate y ha dejado clara su postura y lo que él hubiera señalado si hubiera estado sobre el césped del estadio pamplonica: "Yo no habría repetido el córner", ha asegurado antes de explicar que como el empujón se produce antes de que el balón se ponga en juego el VAR no puede rectificar lo demás.

"Me parece una equivocación del árbitro muy clara porque lo que pasa de Oroz con Witsel viene provocado por un empujón previo, que es posible que el árbitro no vea, pero este puede recurrir al VAR y decir que eso no es nada porque no es nada", ha afirmado. "¿Cómo puedes anular un gol por un contacto sin querer como ese?" se ha preguntado Pedro Martín.

"Imagina que un jugador en un córner pisa a un defensa sin querer ¿vas a anular el gol por eso si ha pisado a un defensa que no interviene en la jugada?", ha argumentado. "Yo no hubiera pitado ni penalti de Giménez a Oroz. En una jugada de córner si pitas todos los contactos que se producen no sacas ningún corner. Hay empujones, pisotones, de todo... Cuando hay un montón de personas juntas al final hay contactos sin querer, que fue lo que pasó ayer. No pites nada y te quitas de complicaciones. No ha pasado nada", ha finalizado Pedro Martín.

