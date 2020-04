Pedro Baños analiza cómo quedará el orden mundial tras la pandemia, en Tiempo de Juego

Es una incógnita saber qué cambios habrá en el mundo tras superar la pandemia provocada por el coronavirus. Este domingo, Tiempo de Juego contactó con el coronel Pedro Baños, gran experto en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales.

¿Cambiará el orden del poder en el mundo? ¿Quedará España empequeñecida?

El coronel Pedro Baños sufre la "censura" de Twitter: "Hagamos caso a nuestros amados líderes" El experto en geoestrategia y colaborador de Iker Jiménez ha denunciado que su cuenta ha sufrido limitaciones en algunas de sus funciones habituales Redacción Digital 17 abr 2020 - 16:35

Antes de la pandemia, ya veíamos un enfrentamiento intenso entre dos grandes potencias como son EEUU y China, que le estaba comiendo terreno por momentos y en algunos momentos, superado, como en aspectos tecnológicos, el 5G chino… Es una etapa más dentro de ese movimiento que estábamos viviendo. Es difícil hacer un pronóstico, pero vemos que China está intentando coger más poder aprovechando el momento más débil de EEUU, que no parece que vaya a rendirse. Nos queda mucho por ver en este sentido.

En EEUU, el 95% de ibuprofeno y el 80% de paracetamol que se consume, procede de China.

Es el juego geopolítico y geoeconómico. Cambiará la globalización, en el sentido de desgeolocalización. China era la gran fábrica del mundo en farmacia y tecnología. Trump cuando llegó al poder dijo que todo eso debilitaba a EEUU y había que potenciar lo de dentro. Creo que cuando nos recuperemos de salud, con la crisis económica creo que esa globalización salvaje que vivíamos vaya a ser modificada.

¿Y cómo quedará Europa? ¿Perderemos peso?

Europa, estábamos perdiendo peso e influencia hace tiempo. Hemos bajado a aportar del 20% a16 % del PIB mundial. Estaba previsto una cifra inferior para 2030, estábamos también vendiendo infraestructura a China, etc. Además, El Brexit no es una cuestión menor, el Reino Unido no es un país cualquiera. Estamos perdiendo esa oportunidad para reforzarnos y mostrar una unidad que no estamos mostrando. Si perdemos este tren, la relevancia que Europa tendrá en el mundo será minima con respcto a China, EEUU o India.

¿Cuál será la próxima guerra: vírica, informática?

Las guerras serán más enconadas. Se desarrollarán con lo económico y con lo informativo. EEUU acusa a China de haber provocado el coronavirus, y forma parte de la propaganda, de esa guerra informativa. Así es como se hacen ahora las guerras. Se hablan de frentes en Latinoamérica y orente medio. Las perspectivas no son halaguenñas, las acusaciones son graves y ningún país está dispuesto a ceder. Los ciberespías y el ciberespacio será el otro gran campo de batalla.

Su conclusión fue optimista con respecto a España: "Somos una gran potencia, y lo demostramos en el deporte. Sabremos salir muy bien el pueblo español". Y añadió: "Me hace ilusión participar en Tiempo de Juego, que es un programa de deportes. Ahí demostramos el potencial que tenemos en España, a través del deporte".